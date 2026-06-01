6月12大「麥當勞買一送一」年中慶優惠！麥當勞表示，薯餅、勁辣香雞翅、
焦糖奶茶、西西里金選美式咖啡等從點心到飲料都「買一送一」，買套餐免費送麥香魚、麥香雞漢堡，歡樂送優惠也有，最高現省 2864元優惠券一覽；今（1）日起報名「小麥麥體驗營」開搶「迷你麥當勞組」家家酒玩具。6月摩斯好朋友優惠，套餐79元起、飲料第二杯半價。
麥當勞：12大買一送一！買套餐免費送麥香魚 年中慶優惠
麥當勞6月年中慶優惠，最高現省2864元：
◾️12大買一送一！即日起至6月2日，薯餅、勁辣香雞翅（2塊）、焦糖奶茶（冰）、西西里金選冰美式、金選美式咖啡（冰）、金選美式咖啡（熱）、金選那堤（冰）、金選那堤（熱）、中杯可樂（含zero）、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶（冰）、中杯無糖紅茶／無糖綠茶「買一送一」。
◾️買套餐送漢堡！即日起至6月2日，購買指定餐組免費送：麥香魚／麥香雞／中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠。
◾️新品加碼優惠！即日起至6月9日，買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬一盒（可重複兌換）」、單點捲捲薯條「免費送33元小杯飲品」、「兩份捲捲薯條」特價99元等夏日新品優惠。
◾️歡樂送優惠！即日起至6月5日，歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊（限平日05:00-10:30）」、歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊賣個雞塊（限平日10:30後）」。
迷你家家酒玩具開搶！2026麥當勞「小麥麥體驗營」今起報名
麥當勞家家酒玩具變可愛！全新「迷你麥當勞組」共有縮小版「麥當勞門市、麥麥盒、得來速、飲料機組、用餐區、薯條、貨車、紙袋」，8款微型麥當勞世界。
只要報名麥當勞「小麥麥體驗營」，小孩可獲得專屬名牌化身小小經理或小小款待大使，挑戰全新關卡，完成體驗就能獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，並收集「迷你麥當勞組」全套專屬禮物。
2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名方式
參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）
報名辦法：請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。
線上報名時間：
◾️7月場次：6月1日（週一）10:00起至6月14日（或額滿為止）。
◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。
◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、小麥麥專屬名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
摩斯漢堡：套餐79元起、飲料第二杯半價！6月專屬優惠
摩斯漢堡表示，6月專屬優惠「摩斯好朋友」活動開跑，6月1日至6月15日：
◾️元氣早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋冰紅茶L」特價79元（原價95元）
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶L」特價99元（原價125元）
◾️康普蒟蒻冰茶「第二杯半價」！2杯特價112元（原價150元）
◾️摩斯咖啡L「第二杯半價」！2杯特價90元（原價120元）
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麥當勞6月年中慶優惠，最高現省2864元：
◾️12大買一送一！即日起至6月2日，薯餅、勁辣香雞翅（2塊）、焦糖奶茶（冰）、西西里金選冰美式、金選美式咖啡（冰）、金選美式咖啡（熱）、金選那堤（冰）、金選那堤（熱）、中杯可樂（含zero）、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶（冰）、中杯無糖紅茶／無糖綠茶「買一送一」。
◾️買套餐送漢堡！即日起至6月2日，購買指定餐組免費送：麥香魚／麥香雞／中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠。
◾️新品加碼優惠！即日起至6月9日，買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬一盒（可重複兌換）」、單點捲捲薯條「免費送33元小杯飲品」、「兩份捲捲薯條」特價99元等夏日新品優惠。
◾️歡樂送優惠！即日起至6月5日，歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊（限平日05:00-10:30）」、歡樂送2.0單筆滿350元「免費送6塊賣個雞塊（限平日10:30後）」。
麥當勞家家酒玩具變可愛！全新「迷你麥當勞組」共有縮小版「麥當勞門市、麥麥盒、得來速、飲料機組、用餐區、薯條、貨車、紙袋」，8款微型麥當勞世界。
只要報名麥當勞「小麥麥體驗營」，小孩可獲得專屬名牌化身小小經理或小小款待大使，挑戰全新關卡，完成體驗就能獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，並收集「迷你麥當勞組」全套專屬禮物。
2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名方式
參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）
報名辦法：請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。
線上報名時間：
◾️7月場次：6月1日（週一）10:00起至6月14日（或額滿為止）。
◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。
◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、小麥麥專屬名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
摩斯漢堡表示，6月專屬優惠「摩斯好朋友」活動開跑，6月1日至6月15日：
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◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶L」特價99元（原價125元）
◾️康普蒟蒻冰茶「第二杯半價」！2杯特價112元（原價150元）
◾️摩斯咖啡L「第二杯半價」！2杯特價90元（原價120元）