我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科（2454）利多消息不斷，美系外資指出「One MediaTek」策略已逐步成形，從智慧手機、WiFi與智慧家庭等邊緣裝置市場，進一步拓展至資料中心與AI ASIC領域。隨著Agentic AI發展，智慧運算將在雲端與邊緣間雙向擴散，也讓聯發科可服務市場（TAM）從2020年的600億至700億美元，大幅提升至逾2000億美元。外資表示，聯發科不僅展現從邊緣走向雲端的布局，更秀出涵蓋SerDes、XPU、先進封裝、記憶體及高速互連等完整客製化ASIC能力，顯示其已具備提供AI加速器全方位解決方案的實力。在資料中心業務方面，聯發科維持2026年AI ASIC營收20億美元目標，並看好2027年ASIC市場規模上看700億至800億美元，公司目標拿下10%至15%市占率。外資認為，目前AI ASIC成長循環才剛起步，聯發科未來數年仍具顯著成長與上修空間。此外，聯發科也展示與輝達及微軟等大廠的合作成果，透過加入NVLink Fusion生態系及開發新世代光通訊方案，進一步強化AI資料中心布局。針對股價，美系外資重申「買進」評等，目標價維持5000元。外資看好的背景下，聯發科股價持續走高，今日以4440元盤上開出，盤中最高衝至4710元，上漲逾9%，逼近漲停板。