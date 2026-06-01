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日本天團嵐（Arashi）昨天（5/31）在東京巨蛋舉辦最後一場演唱會後立即解散，由於日本對於肖像權十分嚴謹，他們公司星達拓娛樂（STARTO）動作之快，立刻刪除官網上的團體資料，僅剩下櫻井翔、相葉雅紀的個人檔案留在Personal List，讓粉絲大淚崩：「我還來不及截圖....」、「心空掉了」。嵐自1999年出道至今27年，但成員2021年開始各奔東西、拓展個人事業，休息將近4年半，直到去年5月6日宣布，他們將於2026年5月31日正式解散。這是在2025年中左右決定的事情，二宮和也、相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔都一致認為，大環境在改變，每個成員的生活狀態也跟以往不同，是否「再次以嵐的身分活動」對他們來說有點吃力，所以才忍痛下此決策，而5月底一到，也會結束粉絲俱樂部營運。他們今年上半年陸續展開國內巡演，彌補2020年因疫情影響而無法舉行的巡迴演出，昨晚最後一場來到東京巨蛋，松本潤離開前說，因為有嵐這5位成員，他才能克服萬難堅持到現在，二宮和也則提到日本禁語「傑尼斯」，他感謝公司讓他學會完成每一個想做的決定，「一件事情能不能做，是取決你要不要做，我如果遇到迷惘，都會想起這句話，所以才能往前一小步」。相葉雅紀表示嵐是他人生的全部，能成為嵐真的很棒；大野智感謝成員、粉絲的支持，今天才能站在這裡，真的謝謝大家；櫻井翔也保證，即使解散，他們5位永遠是嵐，各個道別話語都讓粉絲淚崩。就在演唱會結束後，公司星達拓娛樂就立即刪除嵐的所有資料，讓粉絲措手不及，「我還沒截圖」、「我還沒準備好...」好在有粉絲有保留到，紛紛在社群分享。目前，為了嵐而成立的唱片公司Storm Labels仍保留團體檔案，歌迷可趕緊上去存檔紀念。