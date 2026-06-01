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▲漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，5月29日在自強工程顧問公司協助下，於嘉義亞創中心，以實機飛行展示最新科技成果。（圖／漢翔提供）

俄烏戰爭中無人機成為作戰主流，但多數無人機在失去GPS訊號後，難以執行任務。漢翔以飛行科學工程經驗，結合美國Vantor公司的「Raptor Guide無人機視覺導航系統」軟體授權與「精準目標定位(ACE)技術」，為國內各型無人機打造專屬的AIxVNAV視覺導航系統。搭載在無人機上，能將衛星3D圖資與AI整合，不須加裝昂貴的天線或雷達，只須低價攝影鏡頭，即可在無GPS環境下，自主導航完成任務。漢翔日前發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，5月29日在嘉義亞創中心，以實機飛行展示最新科技成果。漢翔董事長曹進平表示，「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」完全符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求，且軍民通用，無論是海岸巡防、警政、救災、國土測繪及基礎設施巡檢，都能平戰轉換廣泛運用。漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的一份子，期盼將此核心技術推廣至整個供應鏈體系，未來能與聯盟廠商推出的各型無人機做匹配，發揮加乘效果，強化「非紅供應鏈」的技術深度。漢翔表示，本次的實機飛行成果展示，特別由自強工程顧問公司協助提供合法合規的場地設施，並實際驗證漢翔所採用的Vantor公司ACE技術，經比對國土測繪中心座標，可達公分級目標定位，確實可幫助無人機完成精準定位。漢翔指出，應自強公司賴澄漂董事長邀請，現場嘉賓有國防大學理工學院副院長親率三軍薦派模式模擬訓練班隊學官，以及台北市立大學代表等，都是對航空測繪定位高精度要求，或高度推廣國軍無人機技術的學術單位；另外漢翔開發此套系統的重要合作夥伴─美國Vantor公司亦到場見證。漢翔由工程處長陳盈舟及資訊處等研發團隊，與來賓進行工程實務的專業交流，展現了漢翔對無人機產業的熱情與企圖心。漢翔強調，全球無人機時代來臨，漢翔正全面發揮航空系統整合專長，獲致軍民通用最大效益，協助無人機產業建構屬於台灣的國防韌性生態系，期盼未來政府政策能將抗GPS干擾納入無人機基本配備，漢翔有能力提供低成本、高效能的抗擾技術，實踐國防與經濟的雙贏局面，這也是漢翔一直以來不變的初衷。