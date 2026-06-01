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▲王鶴棣（左）、沈月（右）當年靠著《流星花園》才走紅。（圖／微博＠電視劇流星花園）

▲柴智屏（如圖）說王鶴棣當年試鏡的表現很體貼、謙虛，個性很不錯。（圖／三立提供）

中國男星王鶴棣與8年好友沈月鬧翻後，口碑急速暴跌，掉粉超過30萬。對此，曾挖掘兩人重拍《流星花園》的偶像劇教母柴智屏近日也出面談論此事，認為雙方應該是情緒被放大才導致衝突發生。柴智屏也分享王鶴棣當年試鏡時的表現，她稱讚王鶴棣很照顧其他演員，就是這種體貼特質讓她留下深刻印象。王鶴棣的出道代表作正是2018年和沈月一起主演的陸劇《流星花園》，當時柴智屏擔任製作人，親自參與選角，挑中王鶴棣飾演「道明寺」，沈月飾演「董杉菜」，因此她可說是王鶴棣與沈月的伯樂。據《鏡週刊》報導，柴智屏看到兩人最近因節目《親愛的客棧2026》發生誤會，她回應自己當時不在場，不清楚狀況，但依她對王鶴棣的了解，「他不是太會往心裡去的人」。柴智屏認為，應該是後續粉絲的討論和網友的鼓譟，讓雙方情緒被放大，王鶴棣覺得面子有點掛不住，才發文坦言自己錄影時「不舒服」。柴智屏也回憶她對王鶴棣的初印象，表示當年王鶴棣去試鏡時，和對手女演員都演到哭，導演喊卡後，王鶴棣沒先看向導演反應，而是先拿衛生紙給女演員擦眼淚，這個體貼舉動讓柴智屏對他頗有好感。柴智屏當時誇王鶴棣演得不錯，王鶴棣還謙虛回應：「是姐姐（對手演員）帶得好。」這種不急著表現自己、謙虛照顧別人的性格特質，讓柴智屏印象深刻，王鶴棣最終也成功拿下角色。至於沈月的部分，柴智屏則未多著墨。回顧兩人爭執起因，王鶴棣在拍《親愛的客棧2026》時，擔任客棧主理人，節目最後一集，其他擔任員工的嘉賓頒獎給他，但獎項名稱是「最佳你只是個王鶴棣獎」，加上頒獎文中寫道：「我們有個群確實沒有你」，讓王鶴棣的粉絲認為其他人是故意訕笑、嘲諷甚至是排擠他。王鶴棣當天在節目中開心接過獎項，沒多說什麼，但幾天後他卻發文，直言：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」他此言一出，等同於是將當時提議頒發此獎的沈月推上風口浪尖。沈月也因此出面回應，強調當時頒發此獎的用意是希望王鶴棣做回自己，不要再背負身為主理人的壓力，至於沒有他的群組是其他人集結在一起，要幫王鶴棣新片包場的群組，所以才沒有他。沈月粉絲替她抱屈，認為王鶴棣有事不直接問好友，而是透過微博發文的方式害沈月被公審，風向這才翻轉，變成攻擊王鶴棣的人居多。