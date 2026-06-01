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紐約洋基隊今（1）日在客場對陣奧克蘭運動家隊的比賽中，締造了美國職棒大聯盟的歷史紀錄。洋基隊在3局上半狂攻18人次、轟下13分，最終以13：8擊敗運動家。驚人的是，洋基這場比賽所有的得分全都在這一局內拿下，成為美聯百年歷史上首支單場攻下13分以上、且全集中在同一局的球隊。賽後隊長賈吉（Aaron Judge）自爆，這場歷史級的煙火秀，都是因為他在賽前曾訓話過所有人。洋基隊今日開局打得死氣沉沉，前2局進攻毫無建樹，守備上還因外野手葛里遜（Trent Grisham）的失誤先丟掉3分，以0：3落後。眼看全隊打得荒腔走板，隊長賈吉在3局上開打前，在休息室當眾變臉、罕見對隊友們訓話。賽後接受《YES Network》記者梅莉迪絲（Meredith Marakovits）採訪時，賈吉大方還原了當時的場景：「我當時覺得大家前兩局根本就還在睡覺。我對這群兄弟的期望更高，而且我知道他們對自己的要求也絕對不止這樣。所以，我當時用了幾句『精挑細選的狠話』來刺激大家，而他們也確實給出了回應。」隊長開罵果真點燃邪惡帝國的殘暴火力。洋基在第3局上半整整打了兩輪、一共18個打次，甚至在對方投手取得第一個出局數之前，就已經瘋狂灌進10分。隨後洋基攻勢不停，硬生生又補上3分，單局轟下13分。更不可思議的是，這13分的瘋狂大局，洋基竟然沒有擊出任何一發全壘打，全靠串連的安打與選球蠶食鯨吞，最遠的一球僅是新星萊斯（Ben Rice）擊中外野牆頭的2分打點三壘安打。外野手葛里遜先是擊出2分打點安打，但也包辦了這一局的第1個與第3個出局數。根據《Jomboy Media》統計，這項單場所有分數（13分以上）皆在同一局拿下的神蹟，大聯盟過去僅在國聯發生過兩次（1972年勇士、2003年費城人），洋基隊正式成為美聯歷史上的第一隊。連賈吉賽後都直呼不可思議：「我從沒經歷過這種比賽。無人出局打滿一輪？這太瘋狂了，但這就是這支球隊能做到的事。」運動家隊在這一局徹底崩盤，40分鐘內從3：0領先變成3：13落後，一個半局就燃燒了3名投手。洋基隊先發投手華倫（Will Warren）主投6局無責失，雖然比賽後半段洋基牛棚希爾（Tim Hill）與克魯茲（Fernando Cruz）頻頻放火掉分，但靠著第3局奠定的巨大優勢，洋基依然穩穩收下勝利。賈吉昨日單場4支1，在第3局的大局中也貢獻了一支1分打點的逆轉安打，並在第7局勝券在握時提前退場休息。他欣慰地表示：「還好我們有拿到這13分，因為運動家後面一直瘋狂反撲，這些分數我們全用上了。」洋基這趟客場之旅以5勝1敗的傲人戰績完美收官。接下來，他們將回到紐約主場，於台灣時間週三迎戰近期狀態熱到發燙的克里夫蘭守護者隊，展開三場頂尖強權的硬仗。面對今年對戰頂級球隊打得相對掙扎的隱憂，洋基預計將派出小將施利特（Cam Schlittler）掛帥先發，全力捍衛主場。