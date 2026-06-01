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▲白鹿新戲上，于正只簡短轉發，以往都會發長篇文章大誇白鹿有多好。（圖／翻攝自微博@于正）

白鹿與丞磊主演的古裝劇《莫離》定檔，老闆于正在微博轉發宣傳，不過白鹿客氣回應「謝謝于老師」，並非稱他為老闆，而過去只要是自己的藝人有戲要上，于正絕對鋪天蓋地宣傳，能誇就誇，此次顯得過於低調，不少人認為兩人10年合約已經到期，白鹿的人氣也已經到可以自立門戶的時候了。白鹿出道前擔任淘寶模特兒，亮眼的外型立刻被于正相中，2017年出演《鳳囚凰》受到關注，接連幾部戲都有好口碑，包括《周生如故》、《長月燼明》、《寧安如夢》一直到近期的《臨江仙》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等，不僅如此，她還是綜藝節目《奔跑吧》的固定班底，玩起遊戲非常拚命。近來白鹿的新戲《莫離》定檔，卻不見老闆于正鋪天蓋地宣傳，僅是微博轉發，白鹿也很客氣回「謝謝于老師」，讓人注意到，白鹿的10年合約似乎已經快到期，于正過去曾說只和許凱續約，並沒有提到白鹿。加上白鹿前陣子在《奔跑吧》中，朝躺在地上的李晨潑水，還說鄭愷是很有團魂的老人家，被指對前輩不禮貌，瞬間掉百問粉，面對旗下藝人被網暴，于正也沒有跳出來開罵，還說這是量子糾纏，不會對此事發表評論，白鹿自立門戶的說法，似乎也越來越有跡可循，不過恢復自由身的藝人，可以選擇自己想拍什麼樣的戲，自由度大大提升，也未必不是件壞事，也讓劇迷們相當期待白鹿接下來的發展。