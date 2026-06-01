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▲馬刺天才少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在系列賽展現恐怖統治力，不僅在進攻端予取予求，更在防守端徹底封鎖雷霆切入路徑。（圖／美聯／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季成功蟬聯NBA年度最有價值球員（MVP），在當今籃壇中，外界公認恐怕只有丹佛金塊的3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）能與他爭奪聯盟第一人的稱號。然而，就在昨（31）日西區決賽Game7不敵聖安東尼奧馬刺後，這位雷霆一哥在週日的季末記者會上，親口將2025-26賽季定義為一場「失敗」。隨著雷霆二連霸美夢破碎，馬刺將晉級總冠軍賽迎戰紐約尼克，而亞歷山大的休賽季則被迫提前展開。「我沒有達成我的目標，」亞歷山大在季末總結記者會上坦言。「我未能實現我所渴望的成就。但回顧我的職業生涯，往往是在我失敗、無法得償所願時，我能最深刻地認識自己，並獲得最大幅度的成長。這次也不例外。這個賽季我沒能走到我想去的地方，這背後一定有原因。現在我必須找出這個原因，並確保它永遠不再發生。」雷霆在本賽季絕大部分時間裡，都被視為重返總冠軍賽的絕對熱門。他們不僅打出24勝1敗的夢幻開局，季末更拉出一波19勝1敗的高潮，最終以64勝18敗的傲人戰績傲視群雄。進入季後賽後，雷霆更以一波8連勝強勢開局，直到碰上馬刺才陷入苦戰。即便如此，雷霆一度取得3比2的聽牌優勢，卻在Game6於客場以91比118慘敗，隨後Game7在主場再以103比111飲恨。亞歷山大在系列賽中場均繳出25.9分，包含3場得分破30的比賽，但整體命中率僅剩40.9%，遠低於例行賽的55.3%。在這7場血戰中，他有4場命中率不到37%，而馬刺天才少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區的威嚇力無疑是最大障礙。「他們最後防線上有個與眾不同的傢伙，」談到文班亞馬時，亞歷山大無奈表示。「馬刺把所有防守壓力都引導向他，這是一套非常出色的防守體系。雖然不是完全無法得分，但確實非常不一樣。」除了對手強悍，傷病更是壓垮雷霆的最後一根稻草。二當家威廉斯（Jalen Williams）因左大腿後側拉傷缺席了至關重要的Game7，整個系列賽僅打3場。他賽後自信表示：「如果我能上場，我認為我們能贏。在沒有我的情況下球隊都能打到第7戰，我不認為我的加入會讓球隊變差。但也必須向對手脫帽致敬，畢竟他們也無法控制我的傷病。」此外，頂替表現優異的米契爾（Ajay Mitchell）也因右小腿拉傷缺席最後4戰，對後場戰力造成重創。而在此役飽受批評的禁區悍將霍姆葛倫（Chet Holmgren），在與文班亞馬的對決中徹底落居下風。霍姆葛倫系列賽場均僅得10.7分，Game7上場33分鐘更只靠著2投1中拿到4分與4籃板。他坦言：「我覺得部分原因是被嚴密封鎖，有時候也失去了節奏。當時確實有機會增加出手，但我沒有把握住，這是必須改進的地方。」反觀文班亞馬，系列賽繳出場均27.3分、10.9籃板與2.7阻攻的統治級數據，成為終結雷霆霸業的最大功臣。