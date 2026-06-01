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▲王俐人（如圖）因扛債積極尋找新出路，她秀性感之外，每則貼文都不忘給粉絲正能量，一起加油打氣。（圖／翻攝自王俐人臉書）

藝人王俐人日前飛往峇里島參加海外朋友的婚禮，在圓滿完成婚禮行程後，她趁著旅程空擋解放，穿比基尼躺在躺椅上享受日光浴，也在臉書上秀出火辣照，現年50歲的她，身材依舊維持得玲瓏有緻，傲人曲線與凍齡狀態瞬間閃瞎大批網友，堪稱這場海外婚禮的最美焦點。王俐人表示，隨著朋友婚禮終於大功告成，在旅程的最後一天，她決定把時間留給陽光與自己。照片中的她愜意地躺在躺椅上，大秀身材，她笑說要將「維他命D吸飽滿滿」，把前陣子籌備婚禮的忙碌還有工作的緊繃感通通釋放，還不忘給粉絲心靈雞湯：「適度的留白，是為了走更長遠的路。」她近期因扛債，積極尋找新出路，除了積極帶貨，也上成人平台直播，還在IG開啟了訂閱制，現在邀請她上通告的機會也變多了，她對一路上支持她的人表達由衷謝意，更特別點名長期支持她的粉絲：「感謝這段時間所有人的幫忙，也謝謝一直默默支持、訂閱我IG的股東們，有你們在背後應援，真的覺得很幸福。」 充飽電的她笑稱已經準備好迎接新的挑戰、加倍努力工作。隨後，王俐人更將這趟度假的照片剪輯成精美影片，再度給粉絲正能量雞湯：「當我跌倒時，我是第一個拉起自己的人。」 強調每個人都要活成自己喜歡的樣子，不為了誰，只為了不辜負這大好的陽光。面對生活中的挫折，她表示：「跌倒了就自己站起來，拍拍灰塵，繼續笑得燦爛。」並將當天的目標定為「曬滿太陽，充飽電，繼續當自己人生裡的女王。」