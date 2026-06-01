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威力彩頭獎已連續25期摃龜，並將於今（1）日晚間再次開獎。根據台灣彩券公司預估，頭獎上看7億元，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台彩統計，歷年威力彩最常開出的第一區熱門中獎號碼為「24」，至今開過335次，第二區則是「02」，至今開過270次。至於去年開出的5次威力彩頭獎，有2次頭獎得主都是包牌，也分別抱走20.07億元及17.38億元頭獎及多注貳獎等，若想包牌也可以參考他們的包牌方式。由於威力彩頭獎連續25期摃龜，台彩預估，這期大樂透銷售金額上看1.7億元，頭獎有望衝上7億元。若就去（2025）年開出5次頭獎來看，中獎彩券每張平均投注金額是800元，相當於8注。大家一定也很好奇威力彩頭獎得主都是怎麼選號？台彩統計，去年開出的5次威力彩頭獎中，有3張中獎彩券採用電腦選號，另有2張是包牌，而且包牌法也有點不同，有自選號碼及部分快選，最後也分別抱走20.07億元及17.38億元高額威力彩頭獎，還有多注貳獎等。至於包牌方式，台彩指出，去年2月24日開出的威力彩頭獎，中獎人是包牌自選，採用「第一區包牌7個號碼另第二區包牌3個號碼」，花了2100元投注，除中了當期頭獎20.07億元，另還包括2注貳獎、6注參獎及12注肆獎。另外，去年6月26日開出的威力彩頭獎，中獎彩券也是包牌投注，採用部分快選，共花800元「第二區包牌8個號碼」，除中了17.38億元頭獎，也中了7注貳獎。至於什麼號碼最熱門、最易中獎？根據台彩統計，開過的第一區中獎號碼中，以「24」累計開過335次最多，再來是「38」開過331次，「03」也開了329次；第二區中獎號碼以「02」開過270次最多，再來是「05」的259次及「04」的247次。