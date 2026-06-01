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鄭麗文訪美 東、西岸行程滿檔

國民黨主席鄭麗文今（1）日率團啟程訪美，行程長達16天，目標是向美方傳達和平訊息。然而，文傳會主委尹乃菁已表達辭意，不會陪同赴美，此行發言系統罕見缺席，國民黨發言人江怡臻對此表示，雖然發言體系沒有隨行，他們跟國際部、海外部之間都會做好最密切的聯繫，最主要還是在於鄭麗文訪美的成果或論述。尹乃菁近日被媒體爆料疑似霸凌黨工，罵人廢物，她事後表示已請辭。江怡臻今上《千秋萬事》提到，尹乃菁像阿信一樣幫國民黨扛起了很多事情，真的是任勞任怨，所謂職場的一些爭議都是「非戰之罪」，非常感謝尹乃菁，而且非常肯定她的努力。至於鄭麗文此行率團訪美，隨行的還有中配中常委勤彭蓁和前立委李德維，引發外界關注。對此，江怡臻澄清，他們並不是訪團的正式名單成員，不會跟全程，可能是參加僑宴為主，正式名單包括鄭麗文主席、袁健生大使、秦日新代表、國際事務部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀，其他都是幕僚工作人員。此外，也有立委自己飛到美國參加僑宴。江怡臻說明，鄭麗文訪團為期16天的行程，將走訪舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓、華府等5個城市，也都會有僑宴跟僑社的拜會，其他包含一些學校、智庫，甚至也有行政部門跟國會，行程真的是排得滿滿滿，有時候從早餐就開始排到宵夜，邀約實在非常多。