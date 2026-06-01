我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客：比買一送一便宜！個人披薩6元起！大披薩買1送3

限5天必勝客神券開搶！

▲PK雙饗卡APP開搶必勝客、肯德基618年中慶購物節優惠，一圖看懂。（圖／必勝客、肯德基提供）

肯德基：蛋撻6元、炸雞18元！雞塊買一送一、炸雞桶買1送3

限5天肯德基神券開搶！

史上最低折數！

618年中購物節優惠殺紅眼！必勝客聯手肯德基推出PK雙饗卡APP超狂優惠，不只比買一送一便宜，開搶必勝客個人披薩6元、9吋小披薩18元，肯德基蛋撻6元、炸雞18元、咔啦雞腿堡也18元，最低28折起優惠券一覽。必勝客618年中慶購物節優惠！6月2日至6月29日，活動期間每天打開PK雙饗卡APP，天天最低28折起爽領優惠券不限量：◾️下殺28折最高現省1130元◾️下殺29折最高現省1377元◾️個人披薩「買2送1」3入特價218元起！◾️BBQ烤雞（4翅4腿）特價189元（原價229元），優惠至6月21日（搶完即止）：◾️（最高原價95元）◾️（任選指定口味，最高原價395元）◾️13吋大披薩超澎派3套組618元（相當於31折，最高原價1980元）肯德基618年中慶購物節優惠！6月2日至6月29日，活動期間每天打開PK雙饗卡APP，天天最低28折起爽領優惠券不限量：◾️（原價196元）◾️就要吃堡餐（原價236元）◾️獨享雙雞餐（原價223元）◾️炸雞桶買1送3（原價631元）（搶完即止）：◾️（相當於4折，原價1456元）◾️（原價78元）◾️（原價95元）◾️（原價49元）◾️（原價71元）