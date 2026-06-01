618年中購物節優惠殺紅眼！必勝客聯手肯德基推出PK雙饗卡APP超狂優惠，不只比買一送一便宜，開搶必勝客個人披薩6元、9吋小披薩18元，肯德基蛋撻6元、炸雞18元、咔啦雞腿堡也18元，最低28折起優惠券一覽。
必勝客：比買一送一便宜！個人披薩6元起！大披薩買1送3
必勝客618年中慶購物節優惠！6月2日至6月29日，活動期間每天打開PK雙饗卡APP，天天最低28折起爽領優惠券不限量：
◾️外帶「小披薩買1送2」特價445元起！下殺28折最高現省1130元
◾️外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起！下殺29折最高現省1377元
◾️個人披薩「買2送1」3入特價218元起！
◾️BBQ烤雞（4翅4腿）特價189元（原價229元），優惠至6月21日
限5天必勝客神券開搶！6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，早上10:00準時PK雙饗卡APP限量瘋搶神券（搶完即止）：
◾️夏威夷個人披薩6元（最高原價95元）
◾️9吋小披薩18元（任選指定口味，最高原價395元）
◾️13吋大披薩超澎派3套組618元（相當於31折，最高原價1980元）
肯德基：蛋撻6元、炸雞18元！雞塊買一送一、炸雞桶買1送3
肯德基618年中慶購物節優惠！6月2日至6月29日，活動期間每天打開PK雙饗卡APP，天天最低28折起爽領優惠券不限量：
◾️8塊上校雞塊「買一送一」特價98元（原價196元）
◾️就要吃堡餐「咔啦雞腿堡＋中薯＋蛋撻＋中可樂」特價149元（原價236元）
◾️獨享雙雞餐「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋小薯＋綠茶」特價139元（原價223元）
◾️炸雞桶買1送3「咔啦脆雞6塊＋小薯＋蛋撻2個＋可樂2杯」420元（原價631元）
限5天肯德基神券開搶！早上10:00準時PK雙饗卡APP限量瘋搶神券（搶完即止）：
◾️6月5日限定！618全家餐「脆雞12塊＋QQ球2份＋蛋撻2個＋雞塊8個＋薯條2份＋可樂4杯」618元（相當於4折，原價1456元）
◾️6月12日限定「青花椒麻脆雞」特價18元（原價78元）
◾️6月17日限定「咔啦雞腿堡」特價18元（原價95元）
◾️6月18日限定「原味蛋撻」特價6元（原價49元）史上最低折數！
◾️6月26日限定「咔啦脆雞」特價18元（原價71元）
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