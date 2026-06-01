我是廣告 請繼續往下閱讀

東南區參選爆炸20年 下屆當選門檻更高

前立委蔡壁如帶著前民眾黨發言人楊寶楨上節目，引起創黨主席柯文哲不滿，風波尚未平息之際，楊寶楨在社群透露，她已在東區與南區交界找到競選服務處，現在雖然沒有政黨奧援，仍會一里一里的拜訪里長，徵詢市政意見。東南區屬於傳統選區，市議員席次因人口消長，下屆已確定從5席減少為4席，特殊的是，過去20年來此區每屆候選人都超過10人，屬於參選爆炸區。台灣民眾黨近期爆發退黨潮，前發言人楊寶楨宣布退黨並參選台中市東南區議員，但退黨前被同黨台中市議員江和樹潑冷水，稱「她不會選啦」！日前楊寶楨在臉書透露，已經找到服務處，地點位於東區與南區的交界處，雖然沒政黨奧援，目前所能做的就是一個一個里長拜會，雖然有些里長早有支持人選，但並非所有里長都不願與她接觸，日前她就拜會東區泉源里長羅文甫，聽取他對市政看法，里長同意讓她將合照PO上臉書，讓她很感動。第一波「楨心 為您發聲」的看板、布條，也正在募集地點中。台中市議員席次因人口消長，下屆北屯區增1席、東南區（東區、南區）則從 5 席減少為 4 席。目前民進黨提名3席，除了鄭功進、陳雅惠爭取連任，還有前議員何敏誠之女何翊綾。國民黨由現任議員李中、林霈涵爭取連任，同時面臨多位新人挑戰，除了楊寶楨，還有國民黨素人黨員周啟揚、林英成。地方人士透露，過去20年來，東南區議員席次從合併前的8席到下一屆的4席，席次雖不斷減少，但正式參選人數從未低於10人，一直是參選爆炸區，以本屆為例，就有11名候選人，且競爭激烈，其中羅廷瑋拿下25,381票、得票率26.34%最高，有人拿了1萬多票還是落選，今年少了羅廷瑋這個吸票機，加上少了1席，當選門檻應該更高。