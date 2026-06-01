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爲全面守護幼兒的晶明雙眼，臺南市政府衛生局透過校園常規篩檢與專業醫師入園「雙管齊下」，今年更配合國民健康署推動「專業醫師入園散瞳驗光」試辦計畫，號召127家幼兒園響應，將眼科診間直接搬進校園，為4,346名兒童進行進階檢查，不僅執行規模全國第一，更成功協助1,575名疑似視力異常幼童及早發現異狀，目前複診率突破八成。衛生局指出，幼兒園常態辦理的視力表與立體圖篩檢，是發掘問題的第一道防線；然而，幼童的眼睛調節力極強，有時單靠比視力表，容易隱藏真實的視力狀況。為了不漏接任何一個可能，衛生局進一步整合在地眼科醫療資源，讓專業醫師走入校園試辦「散瞳驗光」。透過點藥水暫時放鬆眼部肌肉，能更精準地揪出孩子是否有近視、散光、弱視或「遠視儲備不足」等潛在危機。此外，衛生局也針對偏鄉地區貼心規劃聯合篩檢場次，讓醫療照護沒有距離。衛生局指出，此次篩檢除了發現36.2%的疑似異常率（主要為疑似弱視、近視及散光），更有近三成（1,247名）的兒童正處於「近視前期」。衛生局溫馨提醒，篩檢只是及早發現，日常陪伴才是護眼關鍵。衛生局也呼籲家長們與孩子一起養成愛眼好習慣：落實「3010原則」，用眼30分鐘休息10分鐘；嚴格把關3C時間，2歲以下避免接觸螢幕，2歲以上每日不超過1小時。最重要的是，多帶著寶貝走出戶外，每日累積2小時戶外活動，用大自然的綠意取代螢幕藍光。讓我們從家庭到校園攜手努力，給臺南孩子一個清晰明亮的未來。