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受惠於人工智慧（AI）與機器人等新事業發展前景受到市場看好，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將訪問亞洲消息帶動投資人信心，韓國LG電子股價大漲，也讓其成為繼韓國三星電子、SK海力士等記憶體大廠之後，韓國股市最新一支「妖股」。根據韓國《朝鮮日報》報導，黃仁勳將於1日至4日先後出席在台灣舉行的「Computex 2026」及「GTC Taipei 2026」等科技展會後，將動身前往韓國訪問。外界預期，黃仁勳將會與韓國商界領袖會面，LG集團會長具光模也名列其中。基武證券（Kiwoom Securities）研究員安永俊（Ahn Young-jun，英譯）分析報告指出，「近期LG集團旗下公司股價走強，反映市場對AI及機器人等新興事業成長潛力的認可持續提升。對於控股公司LG集團而言，不僅可受惠於子公司股價上漲帶動淨資產價值增加，也有機會直接分享集團新事業競爭力提升所帶來的成果。」受到黃仁勳訪韓，以及上述分析報告的影響，LG電子今（1）日開盤隨即飆漲近28%。LG CNS和LG集團的股價也分別大漲25%和21%。韓國證券業界指出，隨著實體AI（Physical AI）及機器人業務擴張前景受到關注，市場正重新評估LG電子作為集團核心子公司的成長潛力，連帶使LG集團的投資價值獲得市場重新檢視。分析人士表示，受惠於LG電子與LG CNS等主要子公司股價攀升，LG Corp的淨資產價值（NAV）已升至37.5兆韓元，創下歷史新高。在半導體、AI等科技類股帶動下，韓國KOSPI指數今早盤衝破8600點，寫下新紀錄，也是韓國史上首次突破8500點大關。截至台灣時間10點44分，KOSPI指數報8867.06點，漲幅達4.61%。