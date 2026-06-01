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高市府5/31與美國亞利桑那州皮馬郡及土桑市舉行姊妹市簽署儀式，並同步由高市府教育局長吳立森、土桑市市長雷吉娜・羅梅羅（Regina Romero）及皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（Matt Heinz）共同簽署三方教育交流備忘錄，未來將以姊妹市及友好城市關係為基礎，推動學校建立姊妹校、線上共學、國際專題課程與教育互訪，為高雄學生打造接軌世界的學習舞臺。高市府教育局長吳立森表示，為培養具備國際視野與跨文化溝通能力的未來人才，教育局積極拓展與歐美國家教育交流，期待透過與美國亞利桑那州皮馬郡及土桑市簽署教育交流備忘錄，促成雙方未來在姊妹校締結、線上共學及國際專題課程合作等多元交流，為高雄學子打造接軌世界的學習舞臺。吳立森指出，高雄市目前已與美國締結18校次夥伴學校，教育局去年與美國華盛頓州貝爾維尤學區簽署教育交流合作意向書後，已促成大社區大社國小與美國景美小學（Jing Mei Elementary School）進行線上課程交流合作；另外，去年也與美國紐約州橘郡教育處（Orange-Ulster BOCES）簽署教育交流備忘錄，目前雙方正積極媒合學校建立合作關係，朝深化雙邊教育交流目標推進。此外，教育局與美國愛荷華州立大學的教育實習合作也邁入第13年，已累計有62名學生至高雄市學校教育實習；與學術交流基金會穩定推動的國小英語教學助理計畫，18年來亦嘉惠數萬名高雄市學子。該計畫結合國際教育、英語學習與文化交流，並辦理偏鄉營隊，提升學生國際視野及跨文化學習機會。教育局表示，皮馬郡及土桑市位於美國亞利桑那州南部，具備多元族群文化、豐富自然環境與深厚教育研究能量，土桑市也是亞利桑那大學所在地，在光學、半導體、航太、生醫及人工智慧等領域具有重要發展基礎。未來教育局將協助本市學校與皮馬郡及土桑市學校進行媒合，鼓勵以科技創新、淨零永續、多元文化、城市發展等議題作為交流主軸，讓學生從課程學習走向真實世界連結。