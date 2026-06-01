LINE今（1）日公告表示，自7月1日上午9時起將陸續調整貼圖售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼，以及原創靜態貼圖、原創靜態表情貼等多項商品，其中原創靜態貼圖調幅最高達40%。LINE提醒，由於各平台更新進度與系統作業時間不同，不同商品的實際價格生效時間可能略有差異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE貼圖要漲價了！7月1日起調漲「調幅最高達40%」

LINE說明，新的貼圖價格將自7月1日上午9時開始逐步上線，但因各平台同步更新與系統處理流程不一，部分商品的價格調整作業最晚可能在16天內完成。調整期間，貼圖小舖與LINE STORE顯示的價格可能出現不同情況，消費者購買時仍應以結帳頁面顯示的最終金額為準。

不過LINE表示，LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，以及原創動態貼圖、原創動態表情貼等商品價格皆維持現行收費標準，不會隨本次貼圖價格調整而變動。

▲LINE說明，新的貼圖價格將自7月1日上午9時開始逐步上線，這波貼圖漲價潮中，原創靜態貼圖調幅最高達40%。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE說明，新的貼圖價格將自7月1日上午9時開始逐步上線，這波貼圖漲價潮中，原創靜態貼圖調幅最高達40%。（圖／記者陳明中攝）
LINE貼圖調漲價格一次看

LINE貼圖小舖

商品項目 舊價格 新價格 漲幅

官方有聲貼圖

（包含音樂貼圖）

 100代幣 130代幣 漲30%

官方貼圖

（有聲貼圖以外）

 100代幣 120代幣 漲20%
官方表情貼 100代幣 120代幣 漲20%
原創靜態貼圖 50代幣 70代幣 漲40%
LINE STORE

商品項目 舊價格 新價格 漲幅

官方有聲貼圖

（包含音樂貼圖）

 新台幣60元 新台幣78元 漲30%

官方貼圖

（有聲貼圖以外）

 新台幣60元 新台幣72元 漲20%
官方表情貼 新台幣60元 新台幣72元 漲20%
原創靜態貼圖 新台幣30元 新台幣42元 漲40%
原創靜態表情貼 新台幣40元 新台幣42元 漲5%
LINE貼圖下殺1折！「全部6元」永久使用

此外，LINE貼圖年度限時優惠5月29日開跑，共有32組精選人氣貼圖、表情貼限時1折優惠，包含熱門IP「白爛貓」、「豆卡頻道」、「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等貼圖、表情貼，全數價格都只要10枚LINE代幣（約新台幣6元），且下載後可永久使用，優惠期限到6月5日中午12時截止。

LINE貼圖1折活動資訊
活動時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組人氣貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚LINE代幣
熱門角色：白爛貓、豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米、胸毛公寓的猴子等
活動連結：https://lin.ee/skn1alS
 

▲LINE貼圖共有32組貼圖下殺1折，每組價格都只要10枚LINE代幣。（圖／翻攝官網）
▲LINE貼圖共有32組貼圖下殺1折，每組價格都只要10枚LINE代幣。（圖／翻攝官網）
相關新聞

LINE貼圖32組「全部6元」！限時1折永久使用：鯊西米、表情貼都有

LINE爆發災情！官方認了：內建瀏覽器出包　按鍵點不了解法曝光

LINE貼圖16組免費下載！最新早安圖來了　熱爆、下雨天快關心親友

LINE貼圖15組免費下載！可愛柴犬實用必收　最新早安圖晚安圖上架

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...