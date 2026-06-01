LINE今（1）日公告表示，自7月1日上午9時起將陸續調整貼圖售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼，以及原創靜態貼圖、原創靜態表情貼等多項商品，其中原創靜態貼圖調幅最高達40%。LINE提醒，由於各平台更新進度與系統作業時間不同，不同商品的實際價格生效時間可能略有差異。
LINE貼圖要漲價了！7月1日起調漲「調幅最高達40%」
LINE說明，新的貼圖價格將自7月1日上午9時開始逐步上線，但因各平台同步更新與系統處理流程不一，部分商品的價格調整作業最晚可能在16天內完成。調整期間，貼圖小舖與LINE STORE顯示的價格可能出現不同情況，消費者購買時仍應以結帳頁面顯示的最終金額為準。
不過LINE表示，LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，以及原創動態貼圖、原創動態表情貼等商品價格皆維持現行收費標準，不會隨本次貼圖價格調整而變動。
LINE貼圖調漲價格一次看
LINE貼圖小舖
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LINE說明，新的貼圖價格將自7月1日上午9時開始逐步上線，但因各平台同步更新與系統處理流程不一，部分商品的價格調整作業最晚可能在16天內完成。調整期間，貼圖小舖與LINE STORE顯示的價格可能出現不同情況，消費者購買時仍應以結帳頁面顯示的最終金額為準。
不過LINE表示，LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，以及原創動態貼圖、原創動態表情貼等商品價格皆維持現行收費標準，不會隨本次貼圖價格調整而變動。
LINE貼圖小舖
|商品項目
|舊價格
|新價格
|漲幅
|
官方有聲貼圖
（包含音樂貼圖）
|100代幣
|130代幣
|漲30%
|
官方貼圖
（有聲貼圖以外）
|100代幣
|120代幣
|漲20%
|官方表情貼
|100代幣
|120代幣
|漲20%
|原創靜態貼圖
|50代幣
|70代幣
|漲40%
LINE STORE
LINE貼圖下殺1折！「全部6元」永久使用
此外，LINE貼圖年度限時優惠5月29日開跑，共有32組精選人氣貼圖、表情貼限時1折優惠，包含熱門IP「白爛貓」、「豆卡頻道」、「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等貼圖、表情貼，全數價格都只要10枚LINE代幣（約新台幣6元），且下載後可永久使用，優惠期限到6月5日中午12時截止。
LINE貼圖1折活動資訊
活動時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組人氣貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚LINE代幣
熱門角色：白爛貓、豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米、胸毛公寓的猴子等
活動連結：https://lin.ee/skn1alS
|商品項目
|舊價格
|新價格
|漲幅
|
官方有聲貼圖
（包含音樂貼圖）
|新台幣60元
|新台幣78元
|漲30%
|
官方貼圖
（有聲貼圖以外）
|新台幣60元
|新台幣72元
|漲20%
|官方表情貼
|新台幣60元
|新台幣72元
|漲20%
|原創靜態貼圖
|新台幣30元
|新台幣42元
|漲40%
|原創靜態表情貼
|新台幣40元
|新台幣42元
|漲5%
此外，LINE貼圖年度限時優惠5月29日開跑，共有32組精選人氣貼圖、表情貼限時1折優惠，包含熱門IP「白爛貓」、「豆卡頻道」、「胖鯊魚鯊西米」、「胸毛公寓的猴子」等貼圖、表情貼，全數價格都只要10枚LINE代幣（約新台幣6元），且下載後可永久使用，優惠期限到6月5日中午12時截止。
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活動時間：5月29日至6月5日中午12時
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優惠價格：每組10枚LINE代幣
熱門角色：白爛貓、豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米、胸毛公寓的猴子等
活動連結：https://lin.ee/skn1alS