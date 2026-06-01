薔蜜颱風持續北上，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，台灣受外圍環流影響，北部及東北部雲量偏多，颱風本周將對日本天氣帶來衝擊；氣象專家吳聖宇表示，本周後半段起低壓擾動與西南風接連影響，周五至周末降雨機率提高，中南部慎防局部大雷雨，下周還可能有典型梅雨鋒面形成，天氣將持續不穩定。

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薔蜜颱風周一最接近台灣　路徑往日本衝

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔蜜颱風北上中，周一（6月1日）將穿越日本沖繩本島，台灣受到颱風外圍環流影響，吹著穩定且稍強的偏北風，在雪山山脈的阻擋下，迎風面的北部、東北角雲量偏多，可能會有些降雨，中南部及宜花東位於背風側，大致維持晴朗穩定。

周二（6月2日）下半天，薔蜜颱風會通過九州南方海域，周三快速通過日本南方沿海，尤其周三下午至傍晚這段時間，將穿越東京，由於颱風將穿越那霸、東京等地，以及暴風圈將籠罩大阪、名古屋，對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響。

▲薔蜜颱風朝日本靠近，將會替東京、大阪、名古屋等地帶來顯著影響。（圖／中央氣象署）
▲薔蜜颱風朝日本靠近，將會替東京、大阪、名古屋等地帶來顯著影響。（圖／中央氣象署）
周二至周四　天氣穩定轉趨不穩

吳聖宇說明，周二薔蜜颱風遠離，台灣各地多雲到晴，中南部山區、東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨，雨量預報看起來不大；東半部高溫31至33度，西半部高溫則會來到33至35度，部分地區有36度或以上高溫機會。

周三、周四（6月3日至6月4日）台灣附近維持西南風環境，水氣慢慢增多，周三上午多雲到晴，午後各地山區、東半部有短暫陣雨、雷雨天氣，午後降雨範圍擴大；周四水氣更多，中南部沿海清晨到上午有局部短暫陣雨，午後各地區可能都有局部短暫陣雨或雷雨出現機會，也要留意是否有較大雨勢發生。

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）
▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）
周末低壓接近　中南部慎防大雷雨

吳聖宇提醒，周五（6月5日）低壓擾動經過巴士海峽，南高屏、恆春半島、花東全天有雨，同時北邊微弱鋒面靠近，中部、北部、東北部午後也有陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢。

周六（6月6日）低壓擾動進入東部海域逐漸發展加強，並繼續往琉球海域移動，微弱鋒面結構受到干擾，但是台灣附近有西南季風暖濕空氣存在，天氣仍不穩定，中部以南有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，熱對流發展可能比較旺盛，有局部大雷雨出現機會。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
雨下不完　下周還有梅雨鋒面

周日（6月7日）熱帶性低氣壓或颱風往琉球海域逐漸遠離，台灣附近風向暫時轉變為偏北到東北風，西南季風潮濕水氣略往南調整，各地仍要留意午後熱對流發展帶來的短暫陣雨或雷雨，仍不排除有局部較大雨勢出現機會。

下周一、下周二（6月8日至6月9日），西南季風潮濕空氣將再度往北擴展，台灣附近水氣再度偏多，迎風面中部以南有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後熱對流發展也會較為旺盛，有局部大雷雨出現機會。下周三（6月10日）另一波鋒面南下，配合西南季風，在6月10日至6月14日間，有可能形成「滯留徘徊型態的典型梅雨鋒面」，要留意是否出現明顯降雨的情況。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...