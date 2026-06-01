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▲《後室》沒有鬼魅或殺人狂，也無太殘忍的畫面，卻靠著詭異空間給人心裡發毛的驚悚感，締造出色票房。（圖／翻攝自IMDb）

▲《後室》全美上映第一天就回本、大賺，成為影界目前最熱門的話題焦點。（圖／翻攝自IMDb）

▲《曼達洛人與古古》美國才登上票房冠軍一週，馬上被打下王座。（圖／盧卡斯影業提供）

▲《後室》導演在各上映地區都呈現兩極化的反應，很喜歡、很厭惡的觀眾都有。（圖／采昌國際多媒體提供）

從網路恐怖傳說到成為 YouTube系列熱門短片、再跳上大銀幕的《後室》，成為全美熱門話題，成本千萬美元，首週末竟狂賣8100萬美元（約合台幣25.4億），已經大賺好幾倍，還把《星際大戰》系列最新影片《曼達洛人與古古》踢下票房冠軍寶座。本月下旬才要滿21歲的導演凱恩帕森斯成為風雲人物，他已透露整個系列的故事並非一部電影就能說完，但何時推出續集、會往哪個方向發展，都還沒有答案。《後室》電影版由《自由之心》英國奧斯卡影帝奇維托艾吉佛扮演一位不如意的家具行店長，無意中在店裡進入一個超自然、不斷延伸的神祕空間，在裡面碰上難以解釋的怪事，讓《世界上最爛的人》坎城影后蕾娜特萊茵斯薇飾演的心理醫師也被捲進其中，差點遭逢不測。全片沒有特別殘忍的畫面、血腥程度點到為止，甚至沒有鬼魅或是殺人狂，卻3天狂賣超過25億台幣，還打敗《星際大戰》最新影片，無數觀眾都想知道會不會有續集。暑期黃金檔大都由重金打造的商業巨片稱霸，《後室》在好萊塢影片中算是小成本，卻比大卡司巨片的投資報酬率高很多，未來影界更需要這樣的影片，而不是大卡司、大製作卻賠錢的電影，使得凱恩帕森斯的成功，引發高度關注，甚至有人認為這將是好萊塢新時代的來臨。眾所皆知，《星際大戰》是在美國最被觀眾喜愛、有至尊級地位的超級大IP，系列票房表現就是在美國最突出，而今《曼達洛人與古古》北美首映賣座數字已經是《星戰》影片中最低，才到第2個週末就被僅千萬美元攝製的《後室》給打下王座，突顯觀眾口味大轉變的殘酷。市場分析家表示，這證明年輕觀眾不是不會進戲院，是要有讓他們願意走進去的題材。凱恩帕森斯坦言，自己因《後室》一系列YT短片暴紅時，就有一堆好萊塢大公司的邀約，然而他覺得看到太多他喜歡的IP在被拍成影片時，遭到片商主導魔改，因此他很堅持《後室》要有他本身嚴格控制細節，連布景和導具都是他精心確認之後的成果，一點都不馬虎，為此他常一天工作20個小時甚至超過，成功並非偶然。對於外界在意的續集，凱恩稱自己無論是在合約或是個人的創作意願，都跟《後室》還沒結束。只是他提出一個新穎的概念，認為《後室》續篇不一定會是電影，有可能又走回YouTube短片，或是免費網路影片的形式。雖然新生代的創作者有新的想法，電影公司應該不會讓他這麼執行，電影能夠帶來的收益畢竟比免費短片大多了。不過《後室》確實在上映後引發兩極化的反應，一路從YT短片看過來的粉絲表示很滿意，認為電影版完全沒有走味、保持短片風格，整個「後室影視宇宙」完整成形。不過像是一張白紙、完全沒有《後室》相關知識的觀眾，不少人看得一頭霧水，直到結局都不清楚狀況，直呼浪費時間與金錢，讓還沒欣賞的網友更加好奇，片子到底是好看還是糟糕？對於片商而言，這種情況才最讓他們開心，因為眾人叫好的電影，觀眾可能會等到有空再看，若是一直沒空，也不見得會特地排出時間進戲院。倒是兩極化反應、喜歡和不喜歡爭執很兇的影片，更會吸引人趕快去戲院看個究竟，《後室》有機會靠著爭議帶來更多的觀眾，目前片子全台熱映中。