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藝人薔薔（林嘉凌）的親妹日前在社群平台「Threads（脆）」上與老婆阿順爆出嚴重的婚變與金錢糾紛，甚至波及家族。對此，一向有話直說的薔薔今（1）日發出千字長文，痛心揭開親妹隱婚、深夜驚動警察等種種家醜。她不忍直視親妹夫妻如同巨嬰般不斷騷擾長輩，導致疼愛她們的父親重度憂鬱症復發，薔薔除了字字血淚力挺老父，更撂下狠話切割：「不管她在外面欠任何人錢，都不要來找我跟爸爸，請放心，我們絕對不會買單！」薔薔表示，妹妹從小到大都是學校和家庭的頭痛人物，在台灣不斷出事都要家人收拾，最後甚至因說謊造謠與她發生肢體衝突而遠赴中國。妹妹在中國的七年是家裡最平靜的時候，直到近年父親得知妹妹在中國整天泡酒店、存款見底且糾紛不斷，天天擔心到睡不著、吃不下，首次罹患重度憂鬱症。當時父親苦苦哀求薔薔拉妹妹一把，希望讓她回台拍片有向上的機會。薔薔坦言當時極度不願意，但為了父親的病情才決定既往不咎，怎料妹妹回台後竟帶回阿順，全家人才從新聞上震驚得知妹妹早已隱婚的事實。儘管對阿順不熟悉，薔薔一家仍全然接受。父親不僅提供車子、房子照顧她們的生活，還買了勞力士和黃金送給阿順。薔薔也基於保護，在對方同意下帶她們出遊、拍片，試圖幫她們建立好形象。然而妹妹夫妻回台後卻糾紛不斷，薔薔痛批，兩人時常吵架打架，大半夜還跑去按親戚門鈴、叫警察，吵完隔天又莫名其妙和好，讓大家一頭霧水。如今兩人再度在網路上撕破臉，每次一吵架就找老父出去解決，把長輩當成工具人，導致父親的憂鬱症再度復發。薔薔心疼直言：「他們兩個都是成年人了，不要再把自己當小孩、當成巨嬰！我真的很不能諒解他們兩個，心疼自己爸爸，爸爸現在的狀態很差。」