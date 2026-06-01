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蕭敬嚴民調奪冠 卻因黨內反彈黯然退場

國民黨不重辦初選 何元楷喊話團結

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）提名爭議終於告一段落，原本在4月黨內初選民調勝出的前國民黨發言人蕭敬嚴，因遭黨內強烈反彈，最終宣布退出選舉。事隔1個多月後，新北市黨部正式拍板，由初選排名第2的何元楷遞補提名，並決定不再重新辦理初選。稍早，何元楷也受訪做出回應。國民黨新北市議員第11選區初選民調結果於4月中旬出爐，由蕭敬嚴取得勝利。不過，由於蕭敬嚴在大罷免期間曾於政論節目批評黨內人士，引發部分藍營民代不滿，掀起黨內反彈聲浪。其中，藍委徐巧芯火力全開痛批：「如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」面對排山倒海的質疑聲浪，蕭敬嚴於4月17日在臉書發表聲明，宣布退出國民黨新北市議員提名，不再參與此次市議員選舉。蕭敬嚴當時表示，希望讓一切回歸平靜，也盼能守護汐止、金山、萬里的純樸選風。他強調，不願看到家鄉成為外界嘲諷對象，更無法接受鄉親的選擇遭到貼標籤與羞辱，因此決定退出選戰。在蕭敬嚴退選後，國民黨新北市黨部經過1個多月研議，最終做出決定。新北市黨部主委黃志雄日前受訪表示，經提名小組開會討論後，決議由初選第2名的何元楷遞補提名，並不再重新辦理初選作業，正式確定藍營在該選區的布局。獲得遞補提名後，何元楷表示，將以團結勝選為目標，全力以赴替國民黨守下汐止萬里金山關鍵一席議員，也會全力輔選李四川，他也感謝過去支持他的所有人，不會辜負大家的期望。何元楷強調，將秉持一步一腳印的精神，勤跑基層、認真服務，用實際行動爭取鄉親認同，讓更多人看見年輕世代願意承擔責任、為地方打拚的決心。