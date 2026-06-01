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前台灣旅美職棒好手、剛於2025年球季結束後正式退休的「棒球先生」胡金龍，在個人社群媒體上驚喜轉發了一段前往美國職棒洛杉磯道奇隊主場的影片。畫面中胡金龍與現任總教練羅伯斯（Dave Roberts）相談甚歡，而道奇隊韓籍野手金慧成也主動過來和前輩打招呼，展現禮貌和尊重。胡金龍2003年被洛杉磯道奇隊隊簽下，曾在2007年至2010年期間升上大聯盟，，是台灣史上第5位登上大聯盟的選手，也是首位大聯盟台灣籍內野手。在影片中，他現身道奇球場，現場多位工作人員與媒體皆上前熱情打招呼，場面相當熱絡。隨後，道奇隊現任總教練羅伯斯也現身與胡金龍敘舊。儘管羅伯斯與胡金龍在道奇隊的效力時間稍有重疊（羅伯斯於2002至2004年間短暫效力道奇），兩人曾在小聯盟有短暫緣分。現場畫面中，羅伯斯見到胡金龍懷中抱著的小孩，展現親和力逗弄小朋友，讓孩子笑得合不攏嘴，兩人的互動相當溫馨。至於胡金龍為何會出現？根據郭泓志在個人YouTube頻道上的說法，胡金龍已經和道奇簽下3年合約，請他回來當客座教練，借重其經驗，幫助柯敬賢等年輕好手成長。除了道奇隊的教練團，道奇隊韓籍野手金慧成也出現在現場。金慧成見到這位來自亞洲的職棒大前輩胡金龍，展現出禮貌，不僅主動上前握手問候，交談過程中更是多次鞠躬致意，展現對於前輩的尊重與崇敬。胡金龍的職業生涯相當豐富，他自 2003 年加盟道奇隊展開旅美之路，2007 年登上大聯盟後，初登場即展現驚人天賦，首度先發便轟出全壘打，成為台灣首位在大聯盟擊出全壘打的野手。其後他轉戰紐約大都會隊，並於 2013 年返台加入中華職棒（CPBL），先後效力於義大犀牛、富邦悍將及統一 7-ELEVEn獅隊。胡金龍在中華職棒累計擊出1260支安打、86支全壘打，生涯打擊率高達.344，是台灣棒球史上極具影響力的打者之一。他在2025年8月正式宣布退休，並於該年9月20日進行生涯最終戰。