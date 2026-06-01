輝達（NVIDIA）第一個海外總部將設置於北士科T17、T18園區。台北市長蔣萬安今（1）日宣布，北市府將與輝達合作，透過AI模擬將北捷文湖線全線優化。

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NVIDIA GTC Taipei 2026今日於台北流行音樂中心登場，由輝達執行長黃仁勳開講。蔣萬安上午參加NVIDIA GTC Taipei 2026後於市府受訪，蔣萬安表示，除了爭取輝達第一個海外總部落腳台北外，也已經與輝達相關技術團隊有具體合作項目，例如2036年車輛與與號誌進行全面提升，因此與輝達合作，針對人流模擬透過輝達相關技術來進行，最主要針對幾個情境，包括尖峰時段月台疏散、如果異常停駛造成衝擊，以及重啟後的相關載客量等

蔣萬安說，明年也會對文湖線全線 24 個站點進行 AI 模擬分析，針對重點大站，如大安站、忠孝復興、南京復興、中山國中站，也會透過 NVIDIA Omniverse 技術進行高階 3D 建模，來進行人流模擬。

提升市政　蔣萬安：美國總部技術團隊直接對接

蔣萬安指出，市府團隊也會持續透過各層面將台北打造成為由AI驅動的智慧城市，所以不管是率全國之先制定AI人工智慧指引，同時也有AI導入各項施政與編列預算。

蔣萬安強調，市府除了與輝達台灣團隊聯繫，也與美國總部的技術團隊直接對接，根據市民需求與市政實際情況提升，不管是輝達，任何團隊市府都敞開心胸。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...