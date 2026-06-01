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▲李孝利（如圖）與李尚順夫妻檔，這次從《孝利家民宿》的老闆，化身為打工仔為劉在錫打工。（圖／翻攝自李孝利IG@lee_hyolee）

53歲韓國「國民主持人」劉在錫，近日與李光洙、邊佑錫、池睿恩等人合作的新節目《劉在錫的民宿法則》，已在Netflix平台上線。除了主持人陣容超吸引人外，來賓也超大咖，天后等級人物李孝利與老公李尚順，這次竟然化身為打工仔，為劉在錫工作，也讓大家再度佩服他的人脈。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理劉在錫到底為什麼這麼紅，還能成為演藝圈的人脈王之一的原因。劉在錫1991年透過KBS大學喜劇節正式出道，在經歷了非常長時間的無名期後，才憑藉著機智口才與幽默性格成功走紅，成為家喻戶曉的「國民主持人」，曾主持過《無限挑戰》、《Happy Together》等多個經典綜藝，現在手中也握有《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢？》等多個主持棒。但除了主持功力外，其實他私下個性才是真正圈粉的地方。劉在錫至今已長紅30年，斬獲20多個頒獎典禮大獎，但他出道沒有任何負面新聞，還常常捐款行善，是演藝圈零負評代表藝人。雖然他在節目中會偶爾展現毒舌模樣，但都會細心觀察並照顧每位來賓的感受、給每個人表現機會。這也為他建立了超強人脈，還跟天后級女星李孝利培養出親如兄妹的感情，李孝利還曾坦言，劉在錫是她在演藝圈中最信任的前輩之一。不僅如此，劉在錫對合作過的工作人員、經紀人或新人後輩都非常照顧，經常私下自掏腰包送禮物、請客，且對身邊人的近況瞭若指掌。許多友人也曾透露過劉在錫的暖舉，諧星姜在俊與李恩炯結婚時，隨口在節目邀請劉在錫擔任婚禮司儀，原以為只是玩笑話，沒想到劉在錫一直將承諾記在心裡，兩年後真的親自到場無酬擔任司儀。而近期已故演員崔真實的女兒崔俊希結婚時，雖然劉在錫並未受邀出席，但他仍悄悄透過好友曹世鎬代為送上大筆結婚禮金。崔俊希在翻閱禮金簿時才得知此事，並被對方這份不求回報的溫暖心意感動不已，暖心美談再添一件。