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在聖安東尼奧馬刺隊於西區決賽搶七大戰擊敗奧克拉荷馬雷霆、挺進總冠軍賽後，NBA官方於今（1）日正式公布了今年總冠軍賽的球場地板設計圖。讓所有老球迷熱淚盈眶的是，象徵最高榮耀的「歐布萊恩金盃（Larry O'Brien Trophy）」巨大圖騰，在相隔近20年後，終於正式重返總冠軍賽的球場中央。根據NBA官方釋出的馬刺隊與紐約尼克隊主場模擬圖，今年總冠軍賽的地板設計堪稱「情懷拉滿」。巨大的歐布萊恩金盃圖樣被重新漆在中圈，優雅地襯托在兩隊的隊徽背後；不僅如此，兩側的底線也重新漆上了極具辨識度的「NBA Finals」官方標誌。事實上，早在今年賽季初，權威記者查拉尼亞（Shams Charania）就曾爆料聯盟有意在今年恢復這項傳統，隨著馬刺與尼克正式會師決賽，這幅充滿情懷與歷史厚重感的視覺設計，終於正式向全球球迷揭開神秘面紗。去年的總冠軍賽由雷霆隊與印地安那溜馬隊對決，然而當時的球場地板卻毫無特色，引發了全球球迷與媒體的巨大憤怒。當時許多觀眾痛批，聯盟明明有能力在「季中錦標賽（NBA Cup）」時設計出色彩斑斕、極具視覺衝擊的專屬球場，卻在球季最神聖、最重要的總冠軍賽舞台上，使用如同「1月某個普通例行賽」的地板，甚至在電視轉播中使用飽受批評的「虛擬特效」，簡直是敷衍了事。面對排山倒海的批評，NBA官方今年總算「從善如流」。這款充滿情懷的設計不論是對於現場萬名觀眾，還是守在直播前的球迷，都將帶來最頂級、最純正的總冠軍賽觀賽體驗。事實上，中圈的巨大金盃標誌自2009年後就被聯盟正式停用。關於當初移除的原因，NBA主席蕭華（Adam Silver）曾在去年夏天給出了解釋：「當時不管是心理作用還是事實，球員普遍認為球場上的貼紙標誌會增加滑倒的風險。在如此重要的比賽中突然改變地板材質，球隊和球員難免會有顧慮或迷信，這也是我們後來停止使用的主要原因。」過去，球場上的金盃與標誌都是使用「地貼」貼在木地板上，導致球員在切入或出汗時容易打滑。而今年聯盟成功克服了這項安全隱憂，所有的金盃與Finals標誌，都將直接用油漆「手工彩繪」在木地板上，不再使用貼紙。 此舉不僅徹底解決了球員屢屢抱怨的滑倒問題，更能呈現出最完美的木紋質感。