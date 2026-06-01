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藝人薔薔（林嘉凌）的親妹日前與老婆阿順在社群平台上爆發嚴重婚變與金錢糾紛，戰火甚至無端蔓延，扯出過去薔薔開除前員工以及和薔薔生母胡媽之間糾紛的案外案。對此，薔薔今（1）日發出千字長文反擊，親自揭開當初開除前員工的關鍵內幕，表示當時是聽信阿順、胡媽說法，才會開除該名員工。針對網路上有人引發話題，將薔薔親妹夫妻的糾紛延伸話題到胡媽與前員工身上，薔薔還原當時開除員工的過程，她表示，當初就是阿順和胡媽親口告狀該名員工的行為和狀態，她才選擇開除，「是阿順親眼看到前員工拿胡媽手機做刪除動作，阿順和妹妹、胡媽三人親自來警告我，阿順也親口告訴我，是她看到的！我因此而相信她！」不過，薔薔也特別強調，「刪手機事件」其實並非她開除員工的主因，後面還同時發生了許多大眾不知道的工作問題與內部狀況。她呼籲網友要理智，不要看到黑影就開槍、無端牽扯一堆不相干的人。也有網友提到薔薔之前罵胡媽亂說話的事，薔薔說明背後的原因，是因為胡媽無故和妹妹聯手，在背後說她朋友的壞話，讓朋友極度受傷。當時花了一段時間，等兩人都向朋友講開並道歉、保證不再犯後，她才選擇原諒，沒想到不久後在妹妹家又發生第二次，才讓她動怒。對於妹妹與阿順夫妻間的金錢與婚姻糾紛，薔薔強調自己不是法官，無權也無法釐清兩人的金流，希望一切直接訴諸法律。