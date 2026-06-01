台灣生育率創全球最低，成為嚴重國安危機。賴清德總統上周宣布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」推18項生養、托育等措施。不過，遭藍白立委酸「今年的國家代表字，不只是『抄』，還是『偷』」，民眾黨主席黃國昌更抨擊「抄政見都抄不好」，其中「育兒減工時不減薪」就是由北市府率先推動，台北市長蔣萬安今（1）日回應說，樂見中央願意看到台北市一些好的做法，一起來努力。

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輝達NVIDIA GTC Taipei 2026今日於台北流行音樂中心登場，由輝達執行長黃仁勳開講。蔣萬安上午參加NVIDIA GTC Taipei 2026後於市府受訪。

媒體詢問中央18項生育大禮包遭藍委質疑抄襲國民黨以前提出的政策，蔣萬安回應表示，北市府樂見中央願意看到台北市一些好的做法，一起來努力，減輕育兒家庭的負擔，包括育兒家庭減工時不減薪這個政策，看到中央在18項裡面，也有願意來擴大辦理，所以北市府也很願意分享，台北市這段期間推動的經驗。


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不只0-18歲月發5000！少子化大禮包18項措施曝光

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...