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▲ 《漂流宴》（Drifting Feast），即日起至10月18日於美術館104、105展覽室展出。（圖／高美館提供）

▲高美館《漂流宴》展場一隅。（圖／高美館提供）

高雄市立美術館推出國際交流展《漂流宴》（Drifting Feast），即日起至10月18日於美術館104、105展覽室展出。此展由策展人吳尚霖與伊娃・科瓦奇（Eva Kovač）共同策劃，集結來自臺灣、奧地利、德國、義大利、韓國與菲律賓等地共26位藝術家 ，透過多元媒材探討移動、離散與當代社會中的身分處境，以臺灣傳統「辦桌」文化為靈感，將共享的精神延伸為跨越地域邊界的藝術實踐，邀請民眾共襄盛舉。《漂流宴》歷經2024、2025兩年時間，先後於印尼日惹、法國巴黎與奧地利維也納等城市發展與深化，與當地藝術機構合作，在每一次的展覽中回應在地的歷史與文化脈絡，並透過對話與合作形成嶄新的觀點。此展以「漂流」與「盛宴」兩種意象交織出展覽核心，匯聚具鮮明觀點的當代藝術創作，並展出多件特別為本展量身打造的全新力作，如臺灣藝術家李立中的〈威廉大公的購物清單〉，透過駐地研究扣合十七世紀全球貿易脈絡反向觀察當代經濟現象；黃海欣的〈漂流宴 #1-5〉則捕捉奧地利古典咖啡廳的觀光客生態，詼諧呈現社群時代下的奇異感受；曾琬婷的〈植物肖像計劃 II~南島野豔〉以熱帶林雨共生植物延伸對南島語族人文變遷的想像。奧地利藝術家耶萊娜・米契奇（Jelena Micić）帶來大型空間裝置〈顏色／戰場〉，以日常蔬果塑膠網袋築起巨幅牆面，象徵由產業機制所規範的數量與分類系統。定居臺灣的韓國藝術家尹洙竫（Soojung Yoon），則以大型布料裝置〈家，流浪的起點，漂流的終站〉，細膩喚起遷徙背後關於認同與療癒的集體記憶。高美館於展覽期間亦同步推出包括「Gallery Talks 展覽微講座」、「慢看練習室：觀看的多重聲道」、「語言漂流記」及「美術館夜行」等一系列豐富的教育推廣活動，開展多元的觀看方式。《漂流宴》現正於高美館104、105展覽室展出，展期自即日起至10月18日。更多展覽資訊，敬請鎖定高雄市立美術館網站公告以及臉書專頁與Instagram 。