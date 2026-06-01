動畫電影《再見機器人》2024年在台灣上映後，因「沒有一句台詞卻讓成年人哭著離場」掀起大家對「遺憾」的眾多討論，而片中「6月1日海灘開放日」，更被影迷們默默記進每年的行事曆裡。電影透過經典歌曲〈September〉、細膩情感與遺憾結局，描繪現代人最熟悉的離別，「有些人曾經無比重要，最後卻還是在時間推進中慢慢走散」。隨著今年6月1日到來，社群上再次掀起《再見機器人》熱潮，東昊影業除了照例舉辦特別放映，也將在暑假與 Skyline Film 合作，在福隆海水浴場舉辦海灘特映活動。
《再見機器人》由西班牙導演帕布羅貝嘉執導，改編自美國漫畫家 Sara Varon 同名漫畫。故事背景設定在八零年代的紐約，一隻寂寞的狗狗，因為電視廣告而買下一台陪伴機器人，兩人成為彼此最親密的存在，在紐約城市展開溫馨又快樂的幸福日常。電影告訴我們「相遇可以被放進計劃裡，但離別總是出乎意料」，一次海灘旅遊，卻讓兩人從此錯過，6月1日要去帶回機器人，是觀眾跟小狗無法忘記的約定。
經典歌曲〈September〉 痛並快樂地談論分別
「有沒有那麼一首歌，會讓你心裡記著我～」電影中最具代表性的元素，正是經典歌曲〈September〉。這首由 Earth, Wind & Fire 於1978年推出歌曲，在《再見機器人》中反覆出現，成為狗狗與機器人友情的象徵。
從兩人在紐約街頭滑輪共舞，到後來分離後再次響起，〈September〉不只是背景音樂，更像是記錄兩人回憶的旋律，每當它響起時，就會想起心中那個人。歌詞中的「Do you remember…」，也與電影情感完美呼應，那些曾經一起度過的時光，即使最後沒有走到一起，依然會永遠留在心裡。
電影中〈September〉從歡樂、懷念到遺憾，不同情緒的轉換，將觀眾一路牽引到最後。
沒有一句台詞 卻比任何電影都更像人生
《再見機器人》全片沒有一句台詞，透過畫面、音樂與角色互動，把情緒完整傳達給觀眾。電影沒有刻意煽情，直白的敘事反而留給觀眾大量情緒與想像空間，搭配帶有復古童趣感的畫風，重現1980年代紐約街頭的孤獨與溫暖。
它之所以能讓許多成年人產生共鳴，也因為電影談的不是轟轟烈烈的生離死別，而是現代人最熟悉的情感狀態，「在人生某段寂寞的時光裡，總會出現一個人，讓原本平凡的生活突然開始有了期待。但有些關係，最終不一定會停留在彼此身邊。」
許多觀眾坦言，《再見機器人》故事裡沒有誰做錯事，只是那些曾經真心陪伴彼此的人，最後還是會在人生推進中慢慢走散。
6月1日海灘開放日 提醒我們和遺憾和解
「6月1日海灘開放日」是片中約定好要帶機器人回家的日子，也是遺憾的所在，正因為象徵著故事命運改變的時刻，每年到了這一天，社群上都會再次出現大量《再見機器人》相關討論，有人分享自己觀影後依然無法釋懷的心情，也有人重新回到電影片段中，試著與曾經的遺憾和解。
每年6月1日「海灘開放日」，代理商東昊影業都會在電影院舉辦《再見機器人》特別放映活動，讓許多影迷能在這天回顧「遺憾的故事」。今年除了影院放映外，《再見機器人》也特別與 Skyline Film 合作，宣布將於福隆海水浴場舉辦海灘特別放映，讓觀眾能在真正的海風與浪聲中，再次回到故事裡的海灘。
《再見機器人》戳中了許多成年人心裡最柔軟的一塊，有些人終究沒辦法陪你走到最後，有些遺憾也不一定會被填補，但人生仍然要繼續往前走。
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「有沒有那麼一首歌，會讓你心裡記著我～」電影中最具代表性的元素，正是經典歌曲〈September〉。這首由 Earth, Wind & Fire 於1978年推出歌曲，在《再見機器人》中反覆出現，成為狗狗與機器人友情的象徵。
從兩人在紐約街頭滑輪共舞，到後來分離後再次響起，〈September〉不只是背景音樂，更像是記錄兩人回憶的旋律，每當它響起時，就會想起心中那個人。歌詞中的「Do you remember…」，也與電影情感完美呼應，那些曾經一起度過的時光，即使最後沒有走到一起，依然會永遠留在心裡。
電影中〈September〉從歡樂、懷念到遺憾，不同情緒的轉換，將觀眾一路牽引到最後。
沒有一句台詞 卻比任何電影都更像人生
《再見機器人》全片沒有一句台詞，透過畫面、音樂與角色互動，把情緒完整傳達給觀眾。電影沒有刻意煽情，直白的敘事反而留給觀眾大量情緒與想像空間，搭配帶有復古童趣感的畫風，重現1980年代紐約街頭的孤獨與溫暖。
它之所以能讓許多成年人產生共鳴，也因為電影談的不是轟轟烈烈的生離死別，而是現代人最熟悉的情感狀態，「在人生某段寂寞的時光裡，總會出現一個人，讓原本平凡的生活突然開始有了期待。但有些關係，最終不一定會停留在彼此身邊。」
許多觀眾坦言，《再見機器人》故事裡沒有誰做錯事，只是那些曾經真心陪伴彼此的人，最後還是會在人生推進中慢慢走散。
「6月1日海灘開放日」是片中約定好要帶機器人回家的日子，也是遺憾的所在，正因為象徵著故事命運改變的時刻，每年到了這一天，社群上都會再次出現大量《再見機器人》相關討論，有人分享自己觀影後依然無法釋懷的心情，也有人重新回到電影片段中，試著與曾經的遺憾和解。
每年6月1日「海灘開放日」，代理商東昊影業都會在電影院舉辦《再見機器人》特別放映活動，讓許多影迷能在這天回顧「遺憾的故事」。今年除了影院放映外，《再見機器人》也特別與 Skyline Film 合作，宣布將於福隆海水浴場舉辦海灘特別放映，讓觀眾能在真正的海風與浪聲中，再次回到故事裡的海灘。
《再見機器人》戳中了許多成年人心裡最柔軟的一塊，有些人終究沒辦法陪你走到最後，有些遺憾也不一定會被填補，但人生仍然要繼續往前走。