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▲聖安東尼奧馬刺迎來「後波波維奇時代」的首場總冠軍賽，這也是他們自1999年後再度於決賽碰頭尼克。相較於紐約，馬刺主場的票價顯得親民許多。（圖／取自NBA X）

2026年NBA總冠軍賽的對戰組合正式出爐，聯盟彷彿帶著全世界球迷搭上時光機，回到了1999年的那個夏天。聖安東尼奧馬刺將迎戰紐約尼克，這不僅是兩隊睽違27年後再度於總冠軍賽狹路相逢，更喚醒了老球迷的無限回憶。當年那場系列賽正是馬刺王朝崛起的起點，如今尼克歷經數十年的沉淪與挫折，誓言要改寫歷史，開啟屬於大蘋果的冠軍新篇章。不過，想要進場看球得先準備大把鈔票，門票最貴堪比一棟房，票價突破30萬美元（約合新台幣940萬元），而最便宜座位也被炒到3萬美元（約94萬台幣）。尼克在東區決賽橫掃克里夫蘭騎士後，紐約陷入了前所未有的瘋狂。在布朗森（Jalen Brunson）打出遠超當初選秀預期的巨星級表現領軍下，這支球隊終於重返NBA的最大舞台，總冠軍賽門票的需求也隨之呈現爆發性成長。根據美國售票網站的最新數據顯示，尼克主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）第3戰的門票價格已經飆升至令人咋舌的境界。光是「進場」的最便宜門票，交易價格就已突破3萬美元（約合新台幣94萬元）；而距離球場最近、能完美感受比賽張力的場邊第一排VIP座位，在轉售市場上的價格更是突破了30萬美元（約合新台幣940萬元）。紐約球迷向來以極高的忠誠度與強大的消費力著稱，但如此誇張的天價，仍讓不少死忠鐵粉望之卻步。對於那些渴望親眼見證愛隊拚冠，卻又無法負擔紐約天價門票的尼克球迷來說，跟著球隊「遠征」聖安東尼奧或許是個更具經濟效益的選擇。馬刺將在4日迎來總冠軍賽首戰，這也是傳奇名帥波波維奇（Gregg Popovich）卸下總教練兵符後，銀黑軍團首度重返總冠軍賽。雖然要親臨馬刺主場觀賞Game 1同樣需要一筆不小的開銷，但與紐約相比，這裡的票價簡直親民許多。根據Ticketmaster轉售市場的報價，馬刺主場最便宜的上層看台門票起價為1,097.18美元（約合新台幣3.5萬元）。若想坐在場邊俱樂部座位（Courtside Club）近距離觀賞文班亞馬（Victor Wembanyama）等球星的風采，起價約為2萬3000美元（約合新台幣72萬元）。相較於紐約動輒破百萬台幣的場邊席，聖安東尼奧的票價在對比之下幾乎像是一場「特賣會」。儘管對於一般大眾而言，這依然是一筆昂貴的支出，但為了這或許是「一生一次」的總冠軍賽體驗，究竟值不值得掏出信用卡買單，已成為近日全美球迷最熱烈討論的話題。