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▲保田泰志沒有被胰臟癌末期打敗，努力吃藥治療出現奇蹟，腫瘤變小、轉移的癌細胞也消失了。（圖／X@保田泰志@YASUYASU_TW）

51歲日本男星保田泰志近日在X發文，親自公開自己抗癌1年的歷程，坦言去年5月被診斷出胰臟癌第4期時，一度被醫師宣告「剩下的時間不多了」，而且因為病況嚴重，當時根本無法動手術，只能持續接受抗癌藥物治療。沒想到3個月後竟出現奇蹟，不但腫瘤明顯縮小，就連原本轉移到肝臟的癌細胞也完全消失，讓他成功在今年3月接受手術，目前重新展開抗癌治療、防止復發。歷經生死關卡，保田泰志也感性寫下：「我不會被病魔打倒，今後也會珍惜每一天，絕對會努力跨越並戰勝病魔。」保田泰志去年5月被診斷出胰臟癌第4期，無法動手術也被醫生宣告活不久，所以僅靠藥物治療，幸運的是藥物發揮效果，腫瘤不但縮小，肝臟轉移的癌細胞也消失，今年3月順利完成手術，目前則重新展開抗癌治療。他提到胰臟癌第4期的5年存活率僅有個位數，但強調自己不會輸給病魔，「我會珍惜每一天，絕對會跨越這一切並戰勝它。」同時也感謝一路支持他的粉絲與身邊的人，並表示未來會繼續精進演員工作。保田泰志今年51歲，身高187公分，曾出演導演浜崎慎治執導的新作《吸吸吸吸吸血鬼》，也曾參演富士電視台日劇《某腦外科醫的日記》以及TBS週日劇場《反英雄》等戲劇。向大家報告我在去年5月被診斷出罹患胰臟癌第4期，當時也曾被宣告餘命。由於無法進行手術，因此持續接受抗癌藥物治療，幸運的是治療產生效果，腫瘤縮小，轉移到肝臟的癌細胞也消失了，並於今年3月接受手術。目前為了防止復發，已重新開始接受抗癌藥物治療。胰臟癌第4期的5年存活率只有個位數，狀況相當嚴峻，但我不會被病魔打倒，今後也會珍惜每一天，絕對會努力跨越並戰勝病魔。真心感謝一直支持著我的大家。演員工作我也會更加努力，今後也請大家多多指教。