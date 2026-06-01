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效力於舊金山巨人隊的南韓明星外野手「風之孫」李政厚，近期展現了令人難以置信的火燙打擊手感。今（1）日作客科羅拉多洛磯隊的比賽中，李政厚先發出戰擔綱第5棒並鎮守右外野，全場繳出瘋狂的6打數5安打「猛打賞」表現。這不僅刷新了他挑戰大聯盟以來的單場安打數新高，更率領巨人軍全場狂揮25支安打，以19：6大勝洛磯隊。經歷此役的瘋狂洗禮，李政厚在最近的3連戰中繳出恐怖的「15打數11安打」，賽後打擊率一舉衝破3成大關！先前曾因傷勢暫時休戰的李政厚，傷癒復出後完全展現了聯盟頂級打擊機器的本色。今日首局上半，李政厚在首打席就展現得點圈打擊能力，率先揮出帶有1分打點的一壘安打，幫助巨人隊先馳得點。5局上半，李政厚作為該局首名打者率先登場，他瞄準對手變化球，一棒掃出直擊外野牆邊的二壘安打，成功為巨人隊點燃進攻烽火。由於該局巨人隊攻勢如排山倒海，整整打了一輪，這讓李政厚在同一個半局內罕見獲得第2次打擊機會，而他再度毫不留情地敲出一壘安打，幫助巨人隊在5局上狂轟7分的「大局」奠定勝基。隨後李政厚的手感依舊沒有冷卻，在第7局與第8局的進攻中，他又分別適時補上一壘安打與帶有打點的安打。總計他單場6打數狂敲5安打，貢獻2分打點，這也是他旅美生涯首度達成「單場5安」的里程碑，成功改寫個人歷史。事實上，李政厚在這場比賽爆發絕非偶然。在與洛磯隊的這輪3連戰系列賽中，他宛如開啟了外掛模式，3場比賽合計15個有效打數就敲出了高達11支安打，3連戰打擊率是天外飛仙般的0.733。這波瘋狂的安打潮也讓他的賽季打擊率從先前的0.268，直接飆升到了目前極具水準的0.304，這也是他時隔一個多月後再度重返「3成打擊率俱樂部」。更具意義的是，這場單場5安的超人演出，也讓李政厚超越了名將秋信守等前輩，成為大聯盟歷史上首位單場敲出5支安打的南韓本土球員。賽後巨人隊在李政厚與全隊火力的加持下，順利中止了近期的5連敗。這位在12月初剛與巨人簽下6年1.13億美元大約的南韓巨星，正用手中火燙的球棒向大聯盟宣告：「風之孫」的時代已經正式來臨。