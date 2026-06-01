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衛生福利部公布115年6月新制重點，包含健保給付新增2項藥品及擴增7項藥品，涵蓋乳癌、大腸直腸癌用藥，以及癌症病人常使用的化療藥物與免疫檢查點抑制劑，同時照顧肺動脈高壓、異位性皮膚炎、非感染性眼後房葡萄膜炎及脊髓性肌肉萎縮症病人，讓治療藥品給付更趨完整；單一品項每年可為病友節省藥費最高約622萬元。此外，長照服務對象也納入失能外國專業人才及其眷屬，有助提升外國人才留任意願，增強我國人才競爭力。健保署表示，自6月1日起新增及擴大多項藥品給付範圍，包括治療轉移性大腸直腸癌的FRUZAQLA、治療特定乳癌患者的Truqap，以及肺動脈高壓新藥Winrevair等藥品正式納入健保給付，可望提升患者治療選擇與存活機會。此外，針對脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，健保也放寬服脊立（Evrysdi）給付條件，刪除原本「治療年齡須大於2個月」限制，並新增膜衣錠劑型，提供病患更多用藥選擇。癌症治療方面，健保同步修訂免疫檢查點抑制劑給付規定，刪除部分患者因疾病穩定而不得續用的限制，並擴大Nivolumab合併化療用於早期非小細胞肺癌術前輔助治療，進一步與國際治療指引接軌。另外，針對中重度異位性皮膚炎患者，健保也新增給付生物製劑Ebglyss，可提供既有照光治療及全身性治療效果不佳患者新的治療選擇。除了健保新制外，長照政策也將於6月30日起擴大服務對象。根據修正後規定，符合永久居留資格且在台合法居留累計10年、每年居住滿183天的外國專業人才本人及其配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，若符合失能及長照資格條件，未來也可申請長照服務。衛福部表示，此舉有助打造友善外國人才環境，提升我國留才競爭力。