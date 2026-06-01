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針對近期毒駕事件引發社會關注，衛生福利部高度重視毒品危害及毒駕對公共安全造成的威脅，並持續配合行政院跨部會合作機制，從源頭管理、網路監測、法制精進、健康宣導等面向積極推動相關防制作為，避免電子煙等違法產品成為新興毒品載具，降低民眾接觸及使用風險，並積極認證民間尿液檢驗實驗室與藥癮戒治。衛福部表示，《菸害防制法》已全面禁止電子煙等類菸品，並持續強化管理措施。考量現行法規雖已針對使用電子煙行為訂有處罰規定，但對持有行為尚無明確管理機制，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，規劃未來除得依法沒入外，並可處新臺幣2千元至1萬元罰鍰；另同步增訂網際網路業者應建立違法資訊風險管控及自律管理機制，以落實平台管理責任，相關修正草案已送行政院審查中。此外，衛福部持續透過「菸品及新興菸品危害防制策進會」跨部會合作機制，結合司法警察機關、海關、數位發展部及地方政府等單位，共同推動邊境查緝、網路監測及執法稽查等工作。國民健康署針對網路平台販售電子煙等違法行為持續加強監測管理，115年1月至4月共監測網路違法案件11,503件，已下架11,425件，下架率達99.3%；另針對境內外違法網站，已停止解析3,361件。自112年3月22日《菸害防制法》修正施行以來，截至115年4月30日止，全國已辦理電子煙及加熱菸實體與網路稽查逾104萬家（件）次，開立處分書10,788件，裁罰金額約新臺幣9.2億元。衛福部積極配合內政部警政署新興毒品尿液檢驗需求，加速辦理濫用藥物尿液檢驗機構實驗室認證。迄115年4月已認證20家濫用藥物尿液檢驗機構，其中17家機構已可受理39項新興毒品尿液檢驗、15家機構可進行依托咪酯類尿液檢驗，檢驗量已達每月至少7,300件，依托咪酯類檢驗可達每月3,000件以上。衛福部配合司法檢警毒品查緝需要，已跨部會建立新興毒品鑑驗程序，針對疑似新興毒品成分，可透過中央毒品鑑驗機關（如法務部調查局等）以核磁共振鑑定確認，檢驗不漏接。衛福部亦配合新世代反毒行動綱領，協助法務部、內政部跨部會合作籌獲毒品檢驗標準品，並建立分讓機制，迄115年4月，衛福部已完成992項新興毒品及新興成分標準品之購置，及新興毒品及新興成分標準品1,145項質譜圖建置，並分享60家次毒品實驗室176項次標準品供案件比對及方法開發輔助評估。衛福部為促進有毒癮問題之毒駕者早期介入，已責成各地方毒品危害防制中心與所轄警察機關合作，針對遭警查獲之毒駕者，鼓勵個案主動諮詢毒防中心，並於個案同意下，轉介至毒品危害防制中心，由毒品危害防制中心依個案需求，協助連結、轉介醫療、社福或就業等資源。目前毒品危害防制中心每年服務約4萬名用毒者。目前全國各衛生局截至115年5月底，已指定藥癮治療機構155家，均可提供毒癮治療。衛福部也辦理各級毒品藥癮治療費用補助方案，補助藥癮者每人每年3萬5,000元之藥癮治療費用，以降低就醫經濟障礙。114年補助1萬7,438人，較113年成長19%；另外，衛福部亦補助8家醫療機構發展藥癮醫療示範模式，依個案需求發展治療方案，並強化共病照護，並已委託國衛發展並訂定二級毒品密集式門診治療模式（Matrix Model）手冊。未來將持續透過跨部會合作、強化查緝及精進法制規範，從源頭減少電子煙等違法產品流通與使用，並積極辦理民間尿液毒品檢驗機構認證，精進青少年藥癮治療與處遇人員專業知能，共同守護國人健康與安全。