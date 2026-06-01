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國民黨主席鄭麗文今天（6月1日）啟程訪美，這也是繼日前她訪中國大陸後的極重要行程，只要此行能與美國政要進行交流互動，並將國民黨的理念讓美國了解，並對接美方政策，便能為她自己及國民黨加分 ; 反之，若效果有限，除了綠營勢必藉機操作外，對藍軍年底選情也會有一定程度的衝擊。首先，訪美對鄭麗文本身就有好處。除強化網路聲量外，她當然也想平衡先訪中、會晤習近平而可能被綠營抹紅的可能；況且只要訪美能獲得不錯的成果，就能累積政治能量並建構能夠與2028黨內最可能人選盧秀燕、抗綠戰力最強的蔣萬安與立法院長韓國瑜等藍軍「太陽」平起平座的可能，晉升黨內大咖之林。遑論國民黨的路線就是「親美和陸」，她這次訪美還可以形塑積極貫徹黨內主軸，對於成就自己作為「既訪美、又訪陸」國民黨主席的第一人這歷史定位也有助益；特別是鄭對於2028國民黨總統候選人這話題總是說的非常模糊，外界也認為她確有企圖將自己也納入2028藍軍可能人選的賽局中。也值得注意的是，鄭在訪美前也對外宣稱希望能能夠見到川普，即便絕不可能，但這種談判拉高的戰術除了能夠有機會讓美國政界好奇「想和川普見面的鄭麗文是誰？」進而認識她之外，若美方仍給了鄭一個退而求其次的機會，說不定她還真的能見到比較高階的美國政治人物，對鄭來說更是穩賺不賠。其次，鄭的訪美對國民黨也有明顯利基。第一，貫徹「親美和陸」路徑能夠避免綠營的抹紅，也能抵消其將國民黨定位成親中政黨，順勢進行抗中牌操作影響藍軍年底選舉這樣的可能；況且只要國民黨能夠在美中兩強間維持等距、游刃有餘，便可以區隔民進黨只把雞蛋全壓在美國籃子裡，處處受制於美國的這種窘境，讓民眾看到國民黨的能耐，進而訴求中間選民。第二，也可以彌補國民黨對美外交工作的不足，畢竟民進黨執政10年主導對美外交工作，藍營的論點愈發在美國政界被邊緣化，甚至很有可能遭到誤解，鄭赴美只要能和智庫、政界人士互動，就有可能讓美國了解國民黨的立場並沒有和美方利益有衝突，而願意進一步和國民黨交流，更有機會把國民黨對兩岸政策的立場與美國相關政策做對接，對藍軍來說當然是個絕佳機會。特別是國民黨現階段也籠罩在馬英九基金會人事衝突的陰霾中，若鄭麗文此行真有一定的成果，便有可能轉移衝突與爭議的焦點，同時鼓舞藍軍士氣並鞏固支持者，甚至主導議題設定，抗衡綠軍。至於風險的部分，當然有可能沒機會順利會晤到政界關鍵人物，而導致此行可能多以一些花絮性的僑界拜會或各自表述的智庫專家座談為主，變得乏善可陳；若真有這種情況，綠營勢必酸言酸語，來對比自身才是美國欲溝通的首選，要反將鄭麗文及藍營一軍。再來便是當此行成果並不豐碩時，鄭卻以虛張聲勢的操作想扳回面子，但這種自我感覺良好並無法讓民眾有共鳴時，或許風險會更高。最後，鄭及國民黨中央也應針對可能的情況進行沙盤推演，不論是對美互動或是對綠營可能的攻堅；畢竟藍軍現階段狀況頗多，綠營已有以逸待勞的可能，鄭的訪美等於在綠營執政倒吃甘蔗時逆勢仰攻，本就有相當難度，若是還不能作足準備，更會給民進黨殺球的機會，衝擊年底選舉。所以鄭主席與其親近幕僚對於此行千萬不能過度樂觀，畢竟此局牽連層面甚廣，仍得步步為營，險中求勝的機率才會高。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com