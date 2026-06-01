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大哥是中油人 賴清德：感謝中油對家人貢獻

中油公司今（1）日成立80週年，總統賴清德出席典禮，創下80週年總統首次到來的紀錄。他表示，感謝中油一直以來對於台灣能源供應、物價穩定等任務，肩負起「能源安全就是國家安全」的使命，也提到中油為了國家任務奉獻，強調政府不會讓中油公司孤單，不會損及公司發展，也會確保員工利益。賴清德說，中油伴隨台灣走過戰後重建、產業發展，到今日站上全球供應鏈的重要位置，80年來守護除了油氣的供應，還有人民的生活、產業的運轉，以及國家持續向前走的動力，感謝每一個同仁在崗位上的無私奉獻。他接著說，全球局勢快速變化，國際能源價格也曾劇烈變動，許多國家因為汽油價格高漲，導致民眾通勤成本增加、大排長龍搶加油；相較之下，台灣能夠維持相對穩定油價及生活步調，這背後都是中油扛起，承擔了第一線供應調度的壓力，也協助政府落實穩定物價的政策。賴清德說，中油肩負起「能源安全就是國家安全」的使命，政府將全力支持台灣中油站穩腳步，落實兩項重要目標。第一，面對極端氣候與地緣政治的挑戰，台灣必須提升能源韌性，確保台灣能源穩定供應，台灣中油要持續強化油氣基礎設施，並分散進口來源，提升即時調度與備援的能力。第二，中油也會積極導入AI技術，從2021年，已經成立5G AIoT專案辦公室，推廣AI技術到各單位，也從去年開始，推動為期5年的計畫，加強培育AI人才，相信導入AI應用、提升經營效能的決心跟行動力，不論是在製程優化、設備故障預知、或是工安管理等面向。他強調，為了這兩個目標，政府不會讓中油公司孤單，絕對不會損及公司發展，員工利益，「結果損及公司的發展，這絕對不行，也不能讓你們扛起穩定物價的重責大任，結果員工的權益受到犧牲，這也絕對不行。」另外，賴清德也分享，自己的姊夫跟大哥都是中油同仁，回想起自己哥哥一邊去考中油、一邊在礦場打臨時工，當時就是自己收到郵差信件，跑了20分鐘親手交給大哥，後來哥哥到中油後，家庭的經濟也比較穩定，「所以我發自內心，感謝中國石油公司對台灣、對社會，還有對我家的貢獻。」