你報稅了嗎？財政部提醒，114年度綜合所得稅結算申報至今（1）日截止，還沒有報的記得把握最後一天，網路報稅開放至晚上11時59分，臨櫃報稅各地區國稅局今日中午不休息，並延長收件至晚上7點，欲前往國稅局辦理，建議先電洽確認所需文件，線上取號免久候，而報完稅的人，也記得再確認。
根據財政部預估，今年整體總報稅戶數將突破700萬件，而截至5月28日止，綜所稅完成申報有613.6萬件，占去年申報總件數698.3萬件的87.9%，其中網路申報件數550.3萬件、稅額試算件數61.2萬件，兩者合計件數611.5萬件，占已完成申報件數99.7%。
不過，財政資訊中心資料顯示，至5月31日凌晨3點為止，網路申報件數增至592.8萬件。若加計過去3天申報件數，預估還有2、30萬戶尚未申報。
財政部提醒，綜所稅結算申報至今日截止，其中網路報稅申報系統開放至晚上11時59分，可搜尋「報稅」，然後進入財政部電子申報繳稅服務網https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1，手機按「手機報稅」、電腦按「Web線上版」。
至於臨櫃報稅，各地區國稅局今日中午加班收件，收件時間也延長至晚間7時，不過，要前往國稅局辦理，建議先電洽確認所需文件，並可先線上取號https://taxreserve.nat.gov.tw，避免久候。
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不過，財政資訊中心資料顯示，至5月31日凌晨3點為止，網路申報件數增至592.8萬件。若加計過去3天申報件數，預估還有2、30萬戶尚未申報。
財政部提醒，綜所稅結算申報至今日截止，其中網路報稅申報系統開放至晚上11時59分，可搜尋「報稅」，然後進入財政部電子申報繳稅服務網https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1，手機按「手機報稅」、電腦按「Web線上版」。
至於臨櫃報稅，各地區國稅局今日中午加班收件，收件時間也延長至晚間7時，不過，要前往國稅局辦理，建議先電洽確認所需文件，並可先線上取號https://taxreserve.nat.gov.tw，避免久候。