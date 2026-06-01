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台灣高鐵公司因應暑假期間旅運需求旺盛，規畫自7月1日至8月31日實施暑期增班，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次，暑假期間共計增開226班次列車，本周三凌晨0時起依新時刻表開放購票；同時高鐵也推出12至18歲的「少年優惠專案」，搭乘指定車次最高享5折優惠。高鐵指出，因應暑假期間旅運需求旺盛，規畫自7月1日（三）起至8月31日（一）實施暑期增班，經綜合考量運能調度及旅運需求，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次；暑假期間共計增開226班次列車（南下106班，北上120班），提供旅客更加便利、彈性的乘車選擇。旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日（三）發車的各車次車票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放購票。此外，為鼓勵年輕學子善用暑假、走向戶外，高鐵將同步於7月1日（三）至8月31日（一）推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，專案車票同樣將從6月3日 （三）凌晨零時起逐日開放預售。高鐵表示，本次暑期增開班次，集中於平日晚間及周五南北向、周日南下時段，以加強服務暑假期間出遊或是參加各種聚會活動的旅客。高鐵提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。「少年優惠專案」的各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作的便利商店，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，省時方便。