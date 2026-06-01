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界外球與球門球「5秒死線」： 未來球員在發界外球或踢球門球時，裁判將會在現場直接做出「5秒倒數」的明確手勢。若時間截止仍未將球發出，界外球將直接改由對手發球；而若是球門球逾時，裁判甚至可直接判給對手一次具有高度威脅性的「角球」機會。



換人限時10秒： 除了場上出現球員嚴重傷病或安全隱慮等特殊情況，未來被換下場的球員必須在10秒之內迅速離開比賽場地，不得再慢吞吞散步拖時間。





2026年美加墨世界盃即將於台灣時間6月12日盛大開打，各國勁旅正進行最後衝刺。為了提升賽事的流暢度並維護賽場紀律，國際足總（FIFA）將於本屆世足賽實施多項顛覆性的新規定。其中最引人注目的，莫過於針對場上球員「遮嘴說話」的限制——未來球員若在發生衝突時試圖遮嘴躲避鏡頭與裁判，最高將可能被直接判罰紅牌驅逐出場！近年來不論是在歐冠還是各大職業聯賽，球員與教練在場上為了防止戰術外洩，或在起衝突時避免被唇語專家抓包不當言論，往往習慣用手遮住嘴巴說話。然而，根據 FIFA 出爐的最新世足規章，這項動作在敏感時刻將被全面禁止。新規指出，。這項嚴厲規定的初衷，是為了防止球員利用遮嘴動作，私下對對手或裁判進行惡意的言語侮辱、挑釁甚至是種族歧視。不過新規也強調，若是在一般非衝突、平靜的比賽狀態下，球員間正常的遮嘴戰術溝通依舊被允許，不會受到處罰。此外，針對球員不服判決的脫序行為，新規也明訂：只要任何球員因為不滿裁判的判罰，而擅自憤而離開比賽場地（如罷賽、走回休息室抗議），裁判均可直接給予紅牌處分。除了嚴格約束球員行為，為了徹底根除球隊在領先時「惡意拖延時間」的陋習，FIFA這次也祭出了多項限時鐵腕：為了配合這些高節奏的新規實施並避免裁判忙中出錯，視覺輔助判決（VAR）的介入權限在本屆世足也獲得了進一步擴展。未來若主審發生「發錯黃紅牌（認錯球員身分）」的烏龍情況，VAR可立即介入指正；同時，VAR未來也開放用來檢查與修正可能遭到誤判的角球。這項歷史性的賽規大改動，核心主軸都在於提升整場比賽的觀賞體驗。雖然FIFA官方也坦言這套新規並不能保證每場比賽的實際總時間會因此縮短，但現任FIFA首席裁判長兼裁判委員會主席、傳奇「光頭裁判」科林納（Pierluigi Collina）強調：「我們將會持續朝著這個目標努力，那就是在比賽的進程中，盡可能消除所有對比賽節奏與流暢度的干擾。」球迷們在即將到來的世界盃中，勢必將看到一屆節奏截然不同、紀律極度嚴明的新世代足球盛宴。