台灣正式邁入超高齡社會，不僅人口老化，全國屋齡超過30年的「老宅」更已突破500萬戶。為了解決「人屋雙老」問題，內政部「老宅延壽機能復新計畫」已於5月底正式開跑，祭出增設電梯最高400萬、外牆拉皮最高300萬等高額補助。不過現在仍有老公寓沒有管理委員會，難以申請補助。對此，台灣物業管理學會和新竹市政府合作，推動「公寓大廈輔導計畫」，透過專業輔導團隊，免費協助老舊社區成立管委會。
老宅延壽申請資格與門檻
申請資格為屋齡30年以上的老宅，包含4至6樓的公寓，以及6樓以下的透天住宅。公寓類型需經由管理委員會或半數以上住戶同意提出申請，透天類申請時須取得全棟所有權人同意。內政部強調，申請人必須先申請「建築物結構安全性能評估」，並聯繫官方指定的32家專業機構辦理，取得評估結果後才可正式遞件。
老宅延壽計畫補助項目
增設昇降設備（電梯）：每棟最高補助400萬元 。
建築物立面修繕（外牆拉皮）：每棟最高300萬元 。
其他公共項目：如屋頂防水、管線修繕、招牌拆除等，補助約40至50萬元 。
私人室內安全優化：每戶上限20萬元；若戶內有65歲以上長者或弱勢族群，加碼至最高30萬元 。
老舊社區沒管委會怎麼辦？新竹市推動輔導計畫
不過想要申請「老宅延壽」相關補助，就需要成立管委會，台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，部分老舊公寓大廈因產權複雜、住戶意見分歧，長期缺乏有效管理，成為公共安全隱憂。新竹市政府對此推動「公寓大廈輔導計畫」，透過專業輔導團隊拜訪、召開說明會，成功輔導100多個原本無人管理的老舊公寓大廈，選出管理負責人或成立管委會，社區管理組織普及率大幅提升。
除了協助公寓大廈「從無到有」成立管委會，新竹市府也針對已成立但運作困難的管委會，提供行政、法規及財務等專業諮詢，累計受益社區數百個，住戶達數千戶，有效減少社區糾紛。市府也同步協助社區爭取外牆拉皮、電梯更新及消防公安改善補助。如新竹市民有公寓大廈有管委會相關問題，可洽詢台灣物業管理學會市民專線0910-608-180，或聯絡人戚先生，電話0983-995-834、03-5263808分機326；亦可洽新竹市政府都市發展處使用管理科，電話03-5263808分機3，將由專人提供相關諮詢服務。
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申請資格為屋齡30年以上的老宅，包含4至6樓的公寓，以及6樓以下的透天住宅。公寓類型需經由管理委員會或半數以上住戶同意提出申請，透天類申請時須取得全棟所有權人同意。內政部強調，申請人必須先申請「建築物結構安全性能評估」，並聯繫官方指定的32家專業機構辦理，取得評估結果後才可正式遞件。
增設昇降設備（電梯）：每棟最高補助400萬元 。
建築物立面修繕（外牆拉皮）：每棟最高300萬元 。
其他公共項目：如屋頂防水、管線修繕、招牌拆除等，補助約40至50萬元 。
私人室內安全優化：每戶上限20萬元；若戶內有65歲以上長者或弱勢族群，加碼至最高30萬元 。
不過想要申請「老宅延壽」相關補助，就需要成立管委會，台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，部分老舊公寓大廈因產權複雜、住戶意見分歧，長期缺乏有效管理，成為公共安全隱憂。新竹市政府對此推動「公寓大廈輔導計畫」，透過專業輔導團隊拜訪、召開說明會，成功輔導100多個原本無人管理的老舊公寓大廈，選出管理負責人或成立管委會，社區管理組織普及率大幅提升。
除了協助公寓大廈「從無到有」成立管委會，新竹市府也針對已成立但運作困難的管委會，提供行政、法規及財務等專業諮詢，累計受益社區數百個，住戶達數千戶，有效減少社區糾紛。市府也同步協助社區爭取外牆拉皮、電梯更新及消防公安改善補助。如新竹市民有公寓大廈有管委會相關問題，可洽詢台灣物業管理學會市民專線0910-608-180，或聯絡人戚先生，電話0983-995-834、03-5263808分機326；亦可洽新竹市政府都市發展處使用管理科，電話03-5263808分機3，將由專人提供相關諮詢服務。