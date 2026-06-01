人氣漫畫《獵人 HUNTER×HUNTER》真的要復刊了？日前作者冨樫義博在社群分享，《獵人》第421話原稿完成，集英社不久後也宣布《獵人》最新單行本第39集將於2026年7月3日發售，對粉絲而言，發售單行本是「預告復刊」的重要訊號，期待《獵人》能夠重回雜誌連載陣容。
《獵人 HUNTER×HUNTER》1998年展開連載，憑藉龐大世界觀與細膩劇情累積極高人氣。然而，由於冨樫義博長年受到腰椎等嚴重的健康問題困擾，作品經常面臨長期休刊的狀況，尤其2016年6月20日，酷拉皮卡登上「黑鯨號」後遲遲未下船，今年也將是「上船10週年」。
《獵人》目前正式刊載的最新話數停在第410話，由《週刊少年Jump》在2024年12月初發售，上一本第38集單行本，則是在2024年9月推出，近2年持續進入不定期休刊狀態，酷拉皮卡也還在船上，進行著卡金帝國的王位繼承戰。
《獵人》雖然長年處於不定期連載狀態，但近幾次更新都有「單行本發售搭配復刊」的固定模式，以2024年為例，第38集單行本於9月發售後不久，官方便宣布漫畫將於10月恢復連載，因此不少粉絲將新單行本視為復刊的重要風向球。
目前《獵人》第401話至410話內容已足以集結成第39集單行本，加上作者冨樫義博日前透露第421話原稿已完成，讓外界更加關注第39集的發售動向。雖然集英社尚未公布相關消息，但許多讀者認為，一旦第39集正式公開，極有可能也代表《獵人》下一波連載回歸已進入倒數階段。
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《獵人》目前正式刊載的最新話數停在第410話，由《週刊少年Jump》在2024年12月初發售，上一本第38集單行本，則是在2024年9月推出，近2年持續進入不定期休刊狀態，酷拉皮卡也還在船上，進行著卡金帝國的王位繼承戰。
目前《獵人》第401話至410話內容已足以集結成第39集單行本，加上作者冨樫義博日前透露第421話原稿已完成，讓外界更加關注第39集的發售動向。雖然集英社尚未公布相關消息，但許多讀者認為，一旦第39集正式公開，極有可能也代表《獵人》下一波連載回歸已進入倒數階段。