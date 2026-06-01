日本國民天團「嵐」（ARASHI）告別演唱會《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》最終場已於5月31日在東京巨蛋落幕。不少粉絲都將這場演出視為「人生最後一次見到嵐」，近日日本社群上一則貼文，卻因「演唱會撞上父親守靈，到底該出席哪一邊」，引發網路上巨大討論。
有位日本網友表示，妻子原本預定參加5月31日「嵐」最終場演唱會，沒想到妻子的父親突然過世，因此當天剛好成了守靈的日子。原PO安慰妻子「不能去了真的很可惜呢」，沒想到對方卻回應「守靈我不參加，我還是要去看嵐的演唱會。告別式有出席就好了吧？守靈那邊就交給你處理。」
原PO直言，「完全無法理解怎麼會有人把偶像演唱會，看得比自己父親的守靈還重要」，貼文在各大社群流傳引爆，甚至燒到台灣 PTT ，也讓「嵐最終演唱會 vs 父親守靈」成為近日熱門話題。
「這也是跟《嵐》的最後一面」 演唱會派認為錯過會後悔一輩子
支持「演唱會優先」的網友認為，《嵐》對許多人而言不只是偶像團體，而是陪伴青春數十年的存在。「這可能真的是人生最後一次看到嵐！」，也有網友形容，對長年粉絲而言，這場解散演唱會某種程度上也是「另一種最後一面」。
也有作為母親的網友表示，如果未來自己的葬禮與孩子期待已久的重要活動撞期，希望孩子能優先選擇「讓自己幸福的事情」。她認為，比起為了父母放棄人生中重要的回憶，更希望孩子能快樂地活著。支持參加演唱會的人普遍認為「活著的人還要繼續過日子」，與其留下遺憾，不如選擇讓自己幸福的事情。
「沒辦法心安的看演唱會」 守靈派認為家人離世無法重來
但另一派網友則完全無法接受。不少人認為，演唱會再重要，還是只是娛樂活動，「家人離世只有一次」、「守靈與送別本來就是人生最重要的時刻」，坦言如果換成自己，根本不可能抱著輕鬆的心情去看演唱會。
也有網友提到問題不只是「想不想參加守靈」這麼簡單，這不只是父母與子女之間的問題，而是涉及整個家族，所有親人、朋友的觀感都應該考慮進去。
「守靈時需要有人接待親友、處理安排，孩子並不是參加活動的客人，而是家屬的一員。」也有人認為，真正承受壓力的，是留下來處理後事的其他家人與配偶，「大家都在討論亡者與孩子的想法，卻忽略了還要向親戚解釋的人」。
這場圍繞《嵐》最終演唱會與父親守靈的爭議，也讓不少日本網友重新思考，人生中真正不能缺席的「最後一面」，究竟是哪一邊。
支持演唱會派認為，人生有限，活著的人應該珍惜當下的幸福；而支持守靈派則認為，家人的離世與送別，本身就具有無可取代的意義。或許正因如此，這場看似只是「演唱會與守靈撞期」的討論，最後才會演變成一場關於親情、幸福、家庭責任與人生價值觀的集體辯論。
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原PO直言，「完全無法理解怎麼會有人把偶像演唱會，看得比自己父親的守靈還重要」，貼文在各大社群流傳引爆，甚至燒到台灣 PTT ，也讓「嵐最終演唱會 vs 父親守靈」成為近日熱門話題。
支持「演唱會優先」的網友認為，《嵐》對許多人而言不只是偶像團體，而是陪伴青春數十年的存在。「這可能真的是人生最後一次看到嵐！」，也有網友形容，對長年粉絲而言，這場解散演唱會某種程度上也是「另一種最後一面」。
也有作為母親的網友表示，如果未來自己的葬禮與孩子期待已久的重要活動撞期，希望孩子能優先選擇「讓自己幸福的事情」。她認為，比起為了父母放棄人生中重要的回憶，更希望孩子能快樂地活著。支持參加演唱會的人普遍認為「活著的人還要繼續過日子」，與其留下遺憾，不如選擇讓自己幸福的事情。
但另一派網友則完全無法接受。不少人認為，演唱會再重要，還是只是娛樂活動，「家人離世只有一次」、「守靈與送別本來就是人生最重要的時刻」，坦言如果換成自己，根本不可能抱著輕鬆的心情去看演唱會。
也有網友提到問題不只是「想不想參加守靈」這麼簡單，這不只是父母與子女之間的問題，而是涉及整個家族，所有親人、朋友的觀感都應該考慮進去。
「守靈時需要有人接待親友、處理安排，孩子並不是參加活動的客人，而是家屬的一員。」也有人認為，真正承受壓力的，是留下來處理後事的其他家人與配偶，「大家都在討論亡者與孩子的想法，卻忽略了還要向親戚解釋的人」。
支持演唱會派認為，人生有限，活著的人應該珍惜當下的幸福；而支持守靈派則認為，家人的離世與送別，本身就具有無可取代的意義。或許正因如此，這場看似只是「演唱會與守靈撞期」的討論，最後才會演變成一場關於親情、幸福、家庭責任與人生價值觀的集體辯論。