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▲李多慧被官方認證為韓流推廣的第五階段代表人物。（圖／記者張一笙攝）

▲李多慧在台灣人心目中的排名，在750人問券中排名第7名。（圖／翻攝自韓網）

韓國文化體育觀光部與韓國國際文化交流振興院（KOFICE）近日公布《2026海外韓流實態調查》，針對全球30個國家與地區、共2萬7400名韓流內容消費者進行調查，報告指出K-POP依舊是全球民眾想到韓國時最先聯想到的文化象徵，而台灣則被視為全球韓流接受度最高的市場之一。值得注意的是，近年席捲台灣職棒與職籃的「韓籍啦啦隊熱潮」，也被視為韓國流行文化（以下簡稱韓流）輸出的新型態代表現象，李多慧更是直接被官方點名是韓流輸出海外的「第五階段代表」。根據韓國《2026海外韓流實態調查》報告指出，李多慧2023年加入中華職棒後，迅速成為台灣最具代表性的韓籍啦啦隊成員之一，不僅帶動球場觀眾成長，也讓更多台灣民眾開始關注韓國應援文化。不同於過去韓流主要透過韓劇、偶像團體或綜藝節目進入海外市場，李多慧等韓籍啦啦隊女孩則是直接進入台灣職業運動現場，透過應援、直播、廣告代言與社群經營累積人氣，形成截然不同的韓流傳播模式。近2年間，包括李雅英、南珉貞、李珠珢等韓籍啦啦隊成員也陸續來台發展，讓「韓籍啦啦隊」成為台灣娛樂與體育圈的重要話題，許多球迷甚至坦言，最初是因為李多慧開始接觸韓國文化，後來才進一步追韓團、看韓劇、學韓文，形成典型的韓流擴散效應。根據調查內容，韓流如今已不再侷限於音樂與戲劇，而是進一步影響旅遊、美妝、飲食、時尚甚至日常消費，報告指出約65%的海外受訪者表示，自己因韓流而增加購買韓國商品的意願，數字持續上升。觀察台灣市場可以發現，李多慧正好成為這種現象的代表人物之一，從球場應援到廣告代言，再到個人YouTube、品牌合作與大型活動演出，她的影響力早已超越啦啦隊範疇，許多品牌也看準她在台灣的高人氣，紛紛邀請合作，讓她成為韓流與商業市場結合的成功案例。《2026海外韓流實態調查》中顯示，全球對韓國文化的好感度持續維持高水準，韓流也正式進入從娛樂內容擴散到生活文化的第五階段，而在台灣市場中，李多慧無疑是這波浪潮中最具代表性的人物之一。李多慧不只是韓籍啦啦隊成員，更逐漸成為台韓文化交流的重要象徵，從最初站上球場應援，到如今成為廣告寵兒、綜藝常客與社群焦點，她的成功也讓外界看見，韓流的影響力早已不只存在於螢幕裡，而是真正走進台灣民眾的日常生活。《2026海外韓流實態調查》是「韓國文化體育觀光部」與「韓國國際文化交流振興院」透過大樣本數據進行的調查，時間於2025年11月13日至12月12日進行，涵蓋亞洲、美洲、歐洲、中東及非洲共30個國家與地區。調查對象為：15歲至59歲曾接觸韓國文化內容者，共計有效人數27,400人，並且採線上問卷方式進行，這也是韓國政府持續追蹤全球韓流擴散情況的年度指標性報告。而李多慧被視為「韓流推廣第五階段代表」，前四階段分別是第一階段如《冬季戀歌》等至今的韓劇文化，而第二階段則是透過K-POP如早期BIGBANG、SUPER JUNIOR、少女時代，到如今的aespa、IVE、CORTIS等K-POP文化來影響國外對於韓國的喜愛。韓流推廣第三階段則是透過Netflix等OTT串流平台，推廣韓國戲劇、綜藝等節目；接著第四階段就是以美妝、美食、旅遊等方式，透過韓流影響全世界的消費行為。因此，李多慧被國家政府認證為「第五階段代表」，可以說是具有極高水準的含金量。