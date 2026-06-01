日本國民天團「嵐」（ARASHI）5月31日晚間在東京巨蛋舉辦「告別演唱會」，網路上卻爆出資深迷妹「人妻」為了參加這場歷史性的謝幕，缺席親生父親的守靈，老公發文引起論戰，眾多網友批評她是「不孝女」；兩性專家吳娟瑜則表示，這起事件表面看似是「追星與守靈」之間的選擇，實際上反映的，卻是現代人面對親情、人生兩難與幸福選擇時的價值觀衝突。
回顧整起事件，有日本網友分享，妻子原本預定參加5月31日「嵐」最終場演唱會，沒想到妻子的父親突然過世，當天成了守靈的日子，沒想到妻子堅持追星，表示「守靈我不參加，我還是要去看嵐的演唱會。告別式有出席就好了吧？守靈那邊就交給你處理」，引發網路論戰。
傳統思維 vs 當事人想法 專家：沒有絕對的對錯
吳娟瑜接受《NOWNEWS今日新聞》訪問指出，若站在傳統「死者為大」的角度來看，妻子的行為確實會被許多人認為「沒有顧家、沒有顧爸爸、更沒有顧及自己家人的感受。」
然而吳娟瑜也強調，婚姻、親情與個人的情感連結本來就非常複雜，外人其實很難只用單一的道德標準去定義對錯，「誰對誰錯，最重要的是這個女兒的想法。這件事沒有絕對的對錯，我們應該尊重當事人的選擇。」
偶像的青春魔力 群眾心理催生「不能缺席」的壓力
有支持派認為，「嵐」是許多人的青春回憶，解散前的演唱會，也是和「嵐」的告別式；吳娟瑜認為，這背後包含強烈的群眾心理，「大家都去了，如果我沒去，好像就失去了什麼，粉絲角度一定會想去」，當同好們都參與這場「青春告別式」時，很容易讓人產生「錯過一次就再也沒有了」的焦慮感，因此才會形成如此強烈的情感執著。
每個人一生中，都一定會遇到難以取捨、甚至近乎殘酷的兩難情境，許多人執著的「最後一面」，很多時候其實更像是一種心理上的情感投射，吳娟瑜坦言「只要平常好好相處，人生就沒什麼好遺憾的」，與其執著於形式上的「最後一次」，或許更重要的是，在日常裡有沒有好好認真去愛、去陪伴。
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吳娟瑜接受《NOWNEWS今日新聞》訪問指出，若站在傳統「死者為大」的角度來看，妻子的行為確實會被許多人認為「沒有顧家、沒有顧爸爸、更沒有顧及自己家人的感受。」
然而吳娟瑜也強調，婚姻、親情與個人的情感連結本來就非常複雜，外人其實很難只用單一的道德標準去定義對錯，「誰對誰錯，最重要的是這個女兒的想法。這件事沒有絕對的對錯，我們應該尊重當事人的選擇。」
有支持派認為，「嵐」是許多人的青春回憶，解散前的演唱會，也是和「嵐」的告別式；吳娟瑜認為，這背後包含強烈的群眾心理，「大家都去了，如果我沒去，好像就失去了什麼，粉絲角度一定會想去」，當同好們都參與這場「青春告別式」時，很容易讓人產生「錯過一次就再也沒有了」的焦慮感，因此才會形成如此強烈的情感執著。
每個人一生中，都一定會遇到難以取捨、甚至近乎殘酷的兩難情境，許多人執著的「最後一面」，很多時候其實更像是一種心理上的情感投射，吳娟瑜坦言「只要平常好好相處，人生就沒什麼好遺憾的」，與其執著於形式上的「最後一次」，或許更重要的是，在日常裡有沒有好好認真去愛、去陪伴。