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哈日族快看，日圓兌新台幣現鈔換匯見「0.19字頭」了！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（1）日一度見到0.1999元，也改寫電子盤史上最甜價。若以換新台幣5萬元來說，與今年高點2月12日匯價0.2091元相較，現在可以多換到1萬1005日幣。中東戰事仍充滿不確定性，美元指數重返99之上，一度來到99.08，亞洲主要貨幣兌美元走弱，日圓兌美元今日一度貶至159.49，而新台幣兌美元開升後也一度回貶至31.395元。不過，隨著台股再創新高，最高來到45931.1點，大漲1198點，新台幣盤中也翻升，並升破31.3元，一度來到31.29元、升值快1角。隨後在台股漲幅收斂之下，新台幣也拉回至31.34元盤整。由於今日日圓呈現貶值、新台幣升值，日圓兌新台幣換匯價再現超甜價，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中一度見「0.19字頭」，來到0.1999元，創電子盤史上最甜價，目前則在0.2002元附近。以今日盤中最低價0.1999元來看，與今年2月12日日圓現鈔換匯高點0.2091元相較，現在可以多換到1萬1005日幣，相等省下1張日本東京迪士尼門票及幾碗拉麵錢。