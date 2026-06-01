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因應超高齡社會到來，為了鼓勵長者及身心障礙者外出，並增進健康促進及社會參與。新北市長侯友宜今(1)日在議會表示，已完成敬老愛心卡整體評估規劃，決定採取「分階段、穩健推動」的方式，逐步擴大服務功能，除了交通補助外，未來將納入醫療健檢、休閒活動及民生消費通路，並計畫全面換發二代卡以實現「點數累積」功能，2027年預計投入經費達60億元。侯友宜表示，市府與相關業者及悠遊卡公司密集研商，規劃出階段性的擴大方案，讓敬老愛心卡轉型為促進健康老化的重要工具。首波今年7月起，除了提高點數至600點，新增 YouBike 2.0E 電輔車前30分鐘免費，用以鼓勵長輩走出家門、增加社會參與及運動機會。明年上半年，開放復康巴士、市立聯合醫院與衛生所健康檢查（含高齡換照健檢）、觀光巴士（含景觀雙層觀光巴士）及溫泉等項目，透過交通、健康促進及休閒活動等面向，讓敬老愛心卡不只是福利，更成為促進長輩健康老化的重要工具。侯友宜指出，明年下半年則將擴大至農會、藥局及超商等消費通路，並採鼓勵業者自由加入方式辦理。為兼顧政策初衷，消費通路將設有每月300點的使用上限，讓長輩在日常生活中享有更多便利，也兼顧政策目的與資源效益。對於長輩關心的點數累積機制，侯友宜表示，由於現行一代卡片容量不足，無法支援紀錄累積功能，必須全面升級為二代卡，市府已規劃於兩年內完成系統建置與二代卡全面換發，預計於2029年正式實施點數累積機制。侯友宜強調，照顧長輩不只是福利政策，更是城市責任。市府將在財政永續與照顧長者之間取得平衡，透過循序漸進的措施，將敬老愛心卡從單純的「交通補助」轉型為支持健康、便利與幸福生活的全方位政策工具。