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地緣、AI 黃志芳：兩者合而為一重塑市場

台股今（1）日衝破4萬5000點，收盤來到45337.91點，創歷史新高。COMPUTEX將在2日至5日舉行，今日先舉辦全球記者會。對於台股創高，主辦單位之一的貿協董事長黃志芳表示，COMPUTEX最重要的，是要為我們台灣的AI、半導體跟資通訊產業充滿動力，認為將會創造更大動能。台北股市今日開盤上漲139.88點、來到44872.82點，隨後一路走高，最高來到45931.1點，再創新高點，不過隨後遇到賣壓襲擊，終場上漲604.96點或1.35%，收在45337.91點，成交量1.47兆元。黃志芳受訪時則說，截至目前，預登參觀已突破3萬人，且有一半以上來自國外，而訂單效應則是造在展覽開幕前就已經發酵，包括超微(AMD)執行長蘇姿丰、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳都提前台語供應鏈洽談未來合作，蘇姿丰甚至宣布加碼投資台灣100億美元等，因此預期展覽商機會在本週持續加溫。對於是否可能帶領台股持續創高？黃志芳說，COMPUTEX最重要的，是要為我們台灣的AI、半導體跟資通訊產業充滿動力，然後未來能夠繼續帶領台灣全速的向前進。「那資本市場繼續創造好的成績，我們非常樂觀其成」，但是COMPUTEX最重要的任務，是為我們的資通訊、AI、半導體產業創造更大、更大的動能。另外，對於外界所擔心的AI泡沫化，他反問媒體，「你們現在有沒有用AI？答案一定是有啊！」他更提到，他今年用AI訓練，結果在台北101登高比賽創了歷年最好的紀錄。他接著說，未來一定會用更多AI，尤其是使用AI Agent、Agentic AI所燒掉的詞元都遠比過去來得大，相信這個產業的動能將來一定是越來越強。黃志芳在COMPUTEX全球記者會時表示，今年有兩大巨浪正在改變全世界，分別是地緣政治讓秩序改變，及AI科技正在開啟人類新篇章，兩者合而為一就是重塑市場、供應鏈及人類。他提到，2023年AI可以講話、2024年可以理論、2025年可以記憶，如今AI已經取得實體，並且開始跟人類一起工作。他總結，當AI無處不在，現在世界需要什麼，AI文明可以發展快速、有效率，但並不存在意義，而人類文明帶有記憶及意義，但是如果自己發展只會遇到瓶頸，因此兩者必須合而為一。