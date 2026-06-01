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輝達執行長黃仁勳今（1）日宣布，Vera Rubin已經全面進入量產階段，並指出Vera Rubin是為了運行AI代理而量產的超級電腦，而輝達在台灣擁有150家供應鏈夥伴，共同重塑AI時代運算方式，他十分感謝台廠夥伴。黃仁勳今日在台北流行音樂中心進行GTC主題演講，他指出，大型語言模型可以產生答案，現在AI代理可以開始工作，觀察、推理、規劃並使用工具，能處理龐大的上下文，同時兼顧工作記憶與長期記憶，還能根據需求衍生出專職特定任務的子代理。而Vera Rubin 是輝達歷史上最具雄心的鴻圖。黃仁勳表示，全公司上下4萬名工程師都投入了Vera Rubin的研發，Vera Rubin是一個奇蹟，而且它不只有一顆晶片，它融合了非常多晶片。Vera CPU還能為紐約證交所的NYSE執行即時串流處理，持續監看市場telemetry。NYSE總裁Lynn Martin也成為合作夥伴。黃仁勳強調，AI未來不只是「讀文件」，而是要在工廠、交易所裡「持續盯著數據流」，這正是CPU重新被定義的場景。他提到，輝達為Vera Rubin打造的供應鏈規模是Blackwell的兩倍，太不可思議，過去組裝一個偉大的Blackwell機櫃需要花費兩個小時，但現在只需要5分鐘。因此，輝達不僅產能更高，吞吐速度也快得多，但這也需要所有的產能來支持眼前的需求，他也讚嘆，這樣的生態系非常了不起，有數百萬人隨時做好準備並支持，現在也正在全力擴產。另一方面，黃仁勳也再次說出名言金句，回顧過去的主題演講，他在2023年與2024年的台北國際電腦展上，重申「買越多、省越多（The more you buy, the more you save）」；到了2025年，隨著AI工廠概念興起，該金句進化為「買越多、生產越多」。今年他升級為「買越多、賺越多」，顯示AI推論運算所需的Token數量，與企業的實質營收與獲利密切相關。