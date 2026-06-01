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▲ 台南市長黃偉哲強調，台南與日本歷史淵源深厚，期盼將這份珍貴的友誼世代傳承，並全方位展開教育與工商界的雙軌交流。（圖／南市府提供）

日本土浦商工會議所青年部及柴沼醬油訪團，繼去年9月首度造訪後，今（1）日再度拜會台南市政府，由市長黃偉哲接待。雙方聚焦投資招商議題進行深入交流，除彰顯訪團對台南投資環境與產業前景的高度肯定，也為雙邊締結更深厚的情誼。黃偉哲期盼，兩市未來在經濟、產業、人才及技術等多元面向能開啟更多合作，攜手共創互利雙贏的商機。黃偉哲除感謝土浦商工會議所青年部為兩市情誼所做的貢獻也表示，近年台南與土浦互動頻繁，不僅兩市首長曾相互率團訪問，建立了深厚且親善的官方與民間交流，台南與日本的歷史淵源更是源遠流長。從百年前八田與一技師興建烏山頭水庫至今，台南市民始終感念日本前輩的付出，雙方早已建立無可取代的緊密連結。黃偉哲進一步指出，南市府期盼積極促成土浦與台南的年輕世代、甚至是中小學生進行密切往來，進一步締結姊妹校；同時，也期待推動商工會議所青年部與台南在地的青商會、台南市國際工商經營研究社（IMC）等民間團體對接。透過教育與工商界的雙軌交流，必能將這份友誼世代傳承，深化彼此的理解。黃偉哲也期盼未來台南在地團體能赴日參訪，持續開創多元交流的新契機。日本柴沼醬油代表理事社長柴沼秀篤，此行也代表土浦市長安藤真理子宣讀致台南市信函。安藤市長於信中表示，土浦與台南透過歷來多元且頻繁的互動，已奠定深厚情誼；透過本次訪團交流，更將合作版圖正式拓展至經濟領域，讓友好關係更上一層樓，並對未來合作前景致上最誠摯的祝賀與期許。南市府表示，台南與日本的互動向來頻繁熱絡，至今已與22個日本城市締結友誼關係，這份深厚的情誼也反映在密切的經濟合作上。市府未來將持續優化經商環境，從投資評估、用地媒合到行政協調，提供全方位專業協助，致力打造更友善、更具競爭力的投資環境，讓國內外企業在台南投資效率、發展更有信心。