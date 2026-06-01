日本國民天團「嵐」（ARASHI）於5月31日在東京巨蛋舉辦「告別演唱會」，替27年的國民偶像時代畫下句點。隨著「嵐」傳奇落幕，不少粉絲開始回顧他們的經典作品，發現「嵐」真的無所不在。《名偵探柯南》官方情報帳號近日也特別發文，紀念原作漫畫家青山剛昌過去曾多次把「嵐」成員主演的推理角色，畫進《名偵探柯南》單行本中，再次掀起回憶殺。
《名偵探柯南》情報帳號「コナン情報／CONAN」於 X 發文表示，5月31日是「嵐」活動停止日，並回顧青山剛昌過去在《名偵探柯南》單行本中的固定企劃「青山剛昌の名探偵図鑑」，裡面出現過由「嵐」成員主演的人氣推理角色，包括第77卷「大野智《上鎖的房間》」、第82卷「櫻井翔《推理要在晚餐後》」、第94卷「松本潤《99.9-刑事專門律師-》。」
文中特別提到「相葉雅紀有演出《貴族偵探》，兩位成員相葉跟二宮還沒被畫過！總有一天……！」，希望「嵐」五位成員能在青山剛昌的筆下到齊。貼文曝光後，讓不少《柯南》與「嵐」的粉絲紛紛留言「原來青山老師也偷偷參與過嵐的青春」、「這些作品真的都是一個時代」、「以前追《柯南》漫畫時超愛看這個單元」。
「青山剛昌の名探偵図鑑」是《名偵探柯南》單行本中的固定企劃。青山剛昌會親自繪製各種知名「偵探角色」插圖，並介紹不同作品中的名偵探。分別來自推理小說、日劇、動畫、漫畫與電影角色，長年被粉絲視為《柯南》漫畫中的隱藏彩蛋。
由於青山剛昌是重度推理迷，因此這個單元也被不少讀者認為，是老師私下「推坑自己愛作」的小角落。
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文中特別提到「相葉雅紀有演出《貴族偵探》，兩位成員相葉跟二宮還沒被畫過！總有一天……！」，希望「嵐」五位成員能在青山剛昌的筆下到齊。貼文曝光後，讓不少《柯南》與「嵐」的粉絲紛紛留言「原來青山老師也偷偷參與過嵐的青春」、「這些作品真的都是一個時代」、「以前追《柯南》漫畫時超愛看這個單元」。
由於青山剛昌是重度推理迷，因此這個單元也被不少讀者認為，是老師私下「推坑自己愛作」的小角落。